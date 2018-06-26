Перспективная дорога

В крае разрабатывается новая транспортная схема северо-восточной части Краснодара. Проект предусматривает создание непрерывной городской магистрали восток — запад. Развитие региональной столицы обсудили на совещании по вопросам градостроительной деятельности на территории Кубани, которое провел Вениамин Кондратьев.

В заседании приняли участие первый заместитель региона Андрей Алексеенко, мэр города Евгений Первышов, представители общественных организаций. В частности, на совещании обсудили развитие поселков Знаменский и Новознаменский.

— Это главный резерв застройки города. Но прежде чем здесь появятся новые ЖК, будут решаться проблемы, связанные с логистикой, плотным движением по М4 «Дон»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко добавил, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема северо-восточной части Краснодара, которая охватывает почти две тысячи гектаров. — Это перспективная магистральная дорога, она будет одним из главных въездных маршрутов и даст развитие пригородным поселкам,— сказал первый замглавы региона.

Первым этапом предусматривается снятие нагрузки с двух выходов на магистраль М4 «Дон» — улицы Уральской и двухполосной дороги через поселок Индустриальный, которая не соответствует нормам. Для этого будут созданы их дублеры по улице Тихорецкой — до транспортной развязки у поселка Лорис, что позволит создать дополнительную связь со Знаменским. Второй этап предполагает расширение сети дорог в районе поселков Плодородный, Краснодарский с выходом на улицу Милютинскую через 1 Мая и Российскую. Таким образом будет создана непрерывная городская магистраль восток — запад.