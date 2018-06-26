Вице-губернатор Анна Минькова провела заседание краевой комиссии по делам несовершеннолетних. В совещании, которое прошло в Краснодаре, приняли участие представители правоохранительных органов, региональных ведомств и муниципальных образований.

В частности, на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели причины и условия, повлиявшие на совершение преступлений подростками в Темрюкском и Мостовском районах.

В Темрюкском районе у ребенка из неблагополучной семьи длительное время проявлялись признаки криминального поведения, однако достаточных профилактических мер в отношении него не проводилось. Агрессию списывали на диагноз: мальчик стоит на учете у психиатра.

В Мостовском районе правонарушения подростка фиксировались только в образовательном учреждении, но в комиссию по делам несовершеннолетних информацию о них не передавали. Более того, в населенном пункте не организован на должном уровне досуг детей и подростков. Школа работала до 17:00, спортивный зал для учеников в вечерние часы был закрыт.

Кадровые решения в отношении директора уже приняты, однако, по мнению Анны Миньковой, этого недостаточно. Налицо общий сбой системы профилактической работы в муниципалитетах.

— Наладьте межведомственное взаимодействие, проанализируйте работу самих комиссий,— акцентировала вице-губернатор. — Комиссии по делам несовершеннолетних должны четко понимать, как работать с детьми, какие предпринимать меры, чтобы вытянуть ребенка из тяжелой ситуации, чтобы он занимался чем-то, кроме безделья.

Внеплановую проверку работы комиссий необходимо провести и в других городах и районах, подчеркнула замглавы края.

Кроме того, на совещании обсудили работу по профилактике суицидального поведения среди подростков. За год смертность в крае в результате суицидов снизилась на 27 процентов. Особое значение в предупреждении такого поведения принадлежит школьным психологам, подчеркнули участники заседания. Сейчас из более чем 1130 школ педагоги-психологи работают в 997. В период летних каникул будет решаться вопрос обеспеченности специалистами остальных образовательных учреждений.