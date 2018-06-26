Бюджет растет, зарплата тоже

Более 14 млрд рублей налогов в 2018 году поступило в бюджет Краснодарского края от предприятий региона. В январе — мае отрасли потребительской сферы демонстрируют положительную динамику практически всех показателей.

Всего объем реализации за январь — май текущего года составил более 1066,7 млрд рублей. Это больше аналогичного периода прошлого года на 35,9 млрд рублей, или 101,5%.

Кроме того, темп роста налоговых поступлений увеличился и составил 105,1%. За январь — май 2018 года в консолидированный бюджет Краснодарского края от предприятий региона поступили налоговые платежи в размере 14,5 млрд рублей.

— Показатели потребительской сферы Кубани уже по традиции занимают лидирующие позиции в Южном федеральном округе, что позволяет региону входить в пятерку лучших субъектов России,— подчеркнул руководитель регионального Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. — И открытие в 2018 году Крымского моста, проведение чемпионата мира по футболу позволяют с оптимизмом смотреть на будущее развитие отраслей потребительской сферы.

Увеличилась и среднемесячная заработная плата работников отраслей потребительской сферы. За первый квартал текущего года она составила 26,6 тыс. рублей, что на 6,4 процента больше, чем в прошлом году.

Рост показателей затронул и введение в эксплуатацию объектов потребительской сферы: в 2018 году это было 213 объектов общей площадью 85,6 тыс. кв. м, что на 37,6 процента превысило аналогичный период.

Роман Куринный добавил, что инвесторы продолжат вкладывать свои средства в развитие объектов отрасли.