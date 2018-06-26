Объем бюджетной поддержки возрос

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина провела заседание Совета по культуре, которое состоялось в краевом центре.

Коллегия рассмотрела ряд ключевых вопросов развития отрасли. Как отметила министр культуры края, на ремонт объектов выделяется все больше субсидий. По ее словам, минимально средства оставляются на край, максимально — отдаются на дома культуры и детские школы искусств. Теперь стоит задача их освоить. И с увеличением работы будет больше выявляться проблем, которые нужно решать.

На повестке дня коллегии обсуждалась реализация майских указов президента. Так, в сфере культуры формируется национальный проект. Министерством культуры Краснодарского края предложено включить в содержательную часть подпроект «Традиционная народная культура».

В основу национального проекта должны войти главные показатели региональных государственных программ. По краевой госпрограмме «Развитие культуры» в 2018 году на поддержку учреждений культуры из бюджетов всех уровней выделено 329 млн рублей.

На текущий год в консолидированном бюджете Краснодарского края на реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере культуры предусмотрено 14,2 млрд рублей, из них 5,8 миллиарда рублей — средства краевого бюджета. По сравнению с 2017 годом объем бюджетной поддержки отрасли увеличился почти на 1 миллиард рублей. Это сообщил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

Также на заседании обсудили результаты мониторинга и пути дальнейшего развития музейных учреждений региона. Так, посещаемость музеев края в 2017 году выросла на 48 тыс. и составила 2 млн 81 тыс. человек. Поиск новых путей развития учреждений является основной задачей отрасли. В рамках совета по культуре состоялось награждение работников сферы.

Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено педагогу дополнительного образования Дома художественного творчества детей Кореновского района Тамаре Бабенко.

Кроме того, выдающимся сотрудникам отрасли были присвоены звания «Заслуженный артист Кубани», «Заслуженный работник культуры Кубани», а также вручены благодарности губернатора Краснодарского края.