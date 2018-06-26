На прошедшем в администрации города аппаратном совещании руководитель краевого центра Евгений Первышов дал поручение оперативно проработать вопрос с «блокадой» дороги по ул. им. Симиренко, которую на участке от ул. Ковалева до ул. Эльбрусской начали огораживать забором, и вернуть ее для проезда жителей.

— Ситуация вокруг проезда по улице имени Симиренко требует незамедлительного принятия мер. Она затрагивает интересы прежде всего местных жителей, которые активно пользуются этой дорогой и которым муниципалитет должен обеспечить возможность доступа к своим домам, а также собственников земельных участков по этой улице. По генеральному плану по данному участку проходит именно дорога. Мы будем добиваться его четкого исполнения в этой части. В ближайшее время необходимо найти и реализовать такой вариант, чтобы на законодательном уровне закрепить и сохранить этот участок дороги для горожан,— сказал Евгений Первышов.

Поручение найти наиболее приемлемое решение для обеспечения возможности проезда и прохода по участку ул. им. Симиренко от ул. им. Ковалева до ул. Эльбрусской глава Краснодара дал Департаменту муниципальной собственности и городских земель, Департаменту архитектуры и градостроительства совместно с правовым департаментом.

По информации Департамента муниципальной собственности и городских земель, данная ситуация сложилась не сегодня. Земельные участки по ул. Симиренко, по которым частично проходит дорога, уже длительное время находятся в частной собственности. Они выделялись из земель агрофирмы «Солнечная», оформлялись на физических лиц, в дальнейшем перепродавались новым физическим лицам.

Как пояснили в правовом Департаменте администрации Краснодара, вариантов решения вопроса может быть несколько. Во-первых, есть основания для того, чтобы начать процедуру по изъятию (в том числе путем выкупа) земельных участков, по которым проходит дорога, для муниципальных нужд для организации проезда. Другой вариант — ввести сервитут (ограничение на частную собственность) в отношении земельных участков под дорогой для того, чтобы местные жители могли ею пользоваться.

Окончательный алгоритм по выходу из сложившейся ситуации профильные департаменты городской администрации представят главе столицы Кубани до конца недели.