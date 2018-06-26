«Кубанский казачок»: храня и развивая традиции

В среду, 27 июня, в Центре национальных культур Лазаревского района города-курорта Сочи стартует XX Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок». На несколько летних солнечных дней один из лучших уголков черноморского побережья станет центром притяжения для сотен народных талантов из разных уголков России.

«Кубанский казачок» был задуман четверть века назад руководителем Кубанского казачьего хора, народным артистом России Виктором Гавриловичем Захарченко как краевой детский фольклорный фестиваль. В этом статусе он проводится у нас на Кубани уже 27 лет. А с 1999 года он обрел всероссийский статус, со временем к нему проявили интерес и взрослые коллективы народного жанра. Организаторы фестиваля, среди которых Министерства культуры РФ и Краснодарского края, администрация Сочи и ГБНТУК «Кубанский казачий хор», воочию увидели, что фольклор — то духовное культурное средство, которое объединяет различные поколения людей, вместе с языком и обычаями формирует и сохраняет нацию.

В этом году всероссийский фестиваль проводится под эгидой 80-летия идейного вдохновителя фольклорных фестивалей на Кубани, художественного руководителя и главного дирижера Кубанского казачьего хора, народного артиста России, дважды лауреата Государственной премии РФ, профессора, композитора Виктора Захарченко.

Поэтому помимо народных обрядов, исторических, строевых, походных песен, в которых запечатлен непобедимый воинский дух российского казачества, в конкурсных программах фестиваля прозвучат авторские произведения композитора В. Г. Захарченко на стихи классических и современных поэтов.

За двадцать лет во всероссийском «Кубанском казачке» приняло участие более одиннадцати тысяч самодеятельных артистов. Вот и на сей раз подали заявки на участие 43 коллектива и полсотни солистов из различных регионов России. География их такова. Это пять республик: Адыгея, Коми, Крым, Северная Осетия — Алания, Чувашия; четыре края: Алтайский, Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский; восемь областей: Белгородская, Брянская, Московская, Новосибирская, Сахалинская, Томская, Тюменская, Челябинская.

Есть среди участников новички, но немало и завсегдатаев всероссийского фольклорного фестиваля. И каждый раз сердца зрителей переполняются гордостью за преемников народной культуры, которые бережно хранят традиции, обычаи, обряды и язык своего народа.

Вечером 27 июня в поселке Лазаревском состоится красочный парад коллективов, а затем и торжественное открытие фестиваля. Три конкурсных дня будут заполнены выступлениями коллективов и солистов по жанрам народного творчества. Опытные хормейстеры и балетмейстеры 29 июня дадут мастер-классы. Гостей ждет разнообразная культурная программа, а также творческая встреча с президентом фестиваля Виктором Гавриловичем Захарченко.

Первого июля жюри подведет итоги, и силами лауреатов будет дан большой гала-концерт с награждением победителей. Ни один участник не уедет домой без награды — такова традиция «Кубанского казачка».

Всероссийский фольклорный фестиваль дает не только возможность самодеятельным артистам духовного и творческого общения, но и повод продемонстрировать свое искусство сотням зрителей — жителям и гостям курортного поселка Лазаревского. Ожидается, что участники фестиваля с большой пользой для себя проведут время на берегу Черного моря. А еще — подружатся между собой и расширят свой кругозор.