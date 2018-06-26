Наталья Костенко: «Цены на бензин стабилизировались в Краснодарском крае, но задача по снижению стоимости топлива остается актуальной для всей страны»

Активисты Общероссийского народного фронта провели повторный мониторинг цен на топливо.

С период с 9 по 19 июня в ряде регионов, как и отмечает правительство РФ, была зафиксирована стабилизация цен. Однако ситуация роста цен продолжилась, и это говорит о том, что снимать вопрос с повестки еще рано. В ОНФ считают, что правительство должно добиться не только стабильности цен в этой чувствительной для людей сфере, но и их снижения, а потому стоимость топлива останется на контроле фронтовиков.

По данным всероссийского мониторинга цен на топливо, проводимого с помощью горячей линии, сильнее всего замедлился рост цен на самый ходовой бензин А-92. В 49 регионах произошло небольшое снижение (в целом по стране снижение составило 17 копеек). Еще в одиннадцати регионах цены остались стабильными. Однако на 25 территориях страны усилия правительства по стабилизации цен остались незамеченными — там рост продолжился.

По более дорогому А-95 картина сложилась не столь радостная: менее значительное (4 коп. по стране) падение цен зафиксировано в 33 регионах, однако при этом на большем количестве территорий (35 субъектов) отмечен рост цен, в 17 регионах цены остались на прежнем уровне.

Примерно такая же ситуация зафиксирована по дизтопливу, что вызвало особую тревогу фронтовиков, так как в южных регионах уже началась уборочная страда. Снизились цены в среднем на 15 копеек в 31 субъекте, стабильными остались в 21 регионе, а выросли на 33 территориях.

Из регионов юга России и Северного Кавказа по А-92 серьезный рост показали Крым (+ 59 коп.), Ставропольский край (от + 2,97 до 44,97 коп.), Ингушетия (+ 22 коп.) и Чечня (+ 1,6 руб.).

По А-95 в лидерах снова оказалась Чечня (+ 1,5 руб.) и Волгоградская область (+ 1 руб.).

А по дизтопливу — Чечня (+ 0,8 руб.) и Ростовская область (+ 60 коп.).

Краснодарский край по итогам мониторинга ОНФ оказался среди регионов, где зафиксировано снижение или стабилизация цен.

Цены на топливо на 22 заправках, проверенных в Краснодарском крае, стояли как замороженные. А-92 в среднем стоил 43,71 (– 0,01 коп.), А-95 — 47,58 (– 1 р. 32 коп.), дизтопливо — 44, 36 (– 0,02 коп.). Падение давало незначительное количество АЗС (менее 10 процентов) как федеральных, так и региональных сетей. Стоимость газомоторного топлива росла как во всей стране, так и на Кубани (+ 0,17 коп.).

— Результаты горячей линии ОНФ показали слишком много необъяснимых тенденций и аномалий в разных регионах и по разным видам топлива. Это может свидетельствовать о том, что стабильного результата по стабилизации цен правительству пока достичь не удалось. Поэтому почивать на лаврах пока рано. Нужно выяснить истинную причину выявленных колебаний цен на бензин и продолжить работу на их снижение. Потому что те меры, которые предприняло правительство и продолжает предпринимать: снижение акциза, повышение экспортных пошлин, ликвидация дефицита на внутреннем рынке, должны привести именно к этому. Поэтому ОНФ продолжит мониторинг цен. Просим сообщать жителей края о любых изменениях цен на АЗС,— прокомментировала ситуацию член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.