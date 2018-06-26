В приоритете — комплексная застройка

Под председательством спикера городского парламента Веры Галушко состоялась очередная пятьдесят шестая сессия городской Думы Краснодара. В ее работе принял участие мэр краевого центра Евгений Первышов. Парламентарии рассмотрели 19 вопросов.

Перед началом заседания депутаты заслушали информацию о ходе работ по строительству школы на хуторе Ленина. Задачу максимально ускорить ввод образовательного учреждения в эксплуатацию на прошлом заседании городской Думы поставили Евгений Первышов и Вера Галушко.

— Рассчитываем, что в июле этот пятилетний долгострой будет введен в эксплуатацию, а первого сентября школа примет первых учеников. Ближайшие школы переполнены, нагрузка на них, как и на другие образовательные учреждения города, колоссальная. Перед подрядчиком была поставлена задача выполнить все взятые на себя обязательства,— пояснил глава города.

По словам генерального директора подрядной организации — ООО «Агроснаб-Юг» Александра Данилова, выступившего перед депутатами, за минувший месяц удалось наверстать отставание. В школе завершены общестроительные и внутренние отделочные работы, ведется озеленение и благоустройство территории.

До 15 июля выполнят пусконаладочные работы, сейчас готовится необходимая документация для ввода объекта в эксплуатацию и лицензирования образовательного учреждения. На прилегающей территории уложили первый слой асфальта, засеяли газоны.

По словам председателя городской Думы Веры Галушко, новая школа поможет решить вопрос с организацией дополнительных занятий для детей хутора Ленина.

Депутаты внесли коррективы в программу по выполнению наказов избирателей, приняв решение, куда направить сэкономленные в результате торгов средства.

Один из наиболее важных вопросов повестки дня сессии — внесение изменений в бюджет Краснодара на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов. Основные поправки коснулись увеличения бюджета этого года. Средства городской казны увеличены на один миллиард 194 миллиона рублей, в том числе на 503 миллиона собственных доходов муниципалитета. Поступления из краевого бюджета (691 миллион рублей) будут направлены на работы по водоотведению, ремонт дорог (улиц Тургенева, Новороссийская, Гагарина в Краснодаре, Октябрьская — в поселке Лазурный), оказание медицинской помощи и другие нужды. Собственные доходы пойдут в сферу образования, на ремонт библиотек, зданий нескольких школ искусств, системы отопления оздоровительного центра «Дубрава», на освещение улиц города, реализацию генплана и выполнение кадастровых работ и на ряд иных неотложных мер.

По традиции депутаты заслушали отчет об участии казаков в охране общественного порядка на улицах города Краснодара за первое полугодие этого года. Депутаты дали удовлетворительную оценку деятельности казачьей дружины Краснодара по участию в рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками полиции, дежурству в общественных местах.

Парламентарии внесли изменения в порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар. В частности, откорректирован порядок организации и проведения слушаний, введены требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о проведении слушаний, впервые определен порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на слушаниях, и порядок консультирования ее посетителей. Примечательно, что в соответствии с новыми требованиями Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний могут являться только жители, проживающие на территории, в отношении которой подготовлены изменения, либо правообладатели недвижимости на этой территории.

Депутаты внесли ряд корректировок в Генеральный план Краснодара и Правила землепользования и застройки города. В частности, речь идет о внесении изменений в существующее зонирование нескольких земельных участков в поселке Индустриальный, в районе улицы 3-й Трудовой, а также в границах улиц имени Кирилла Россинского, Командорской, Ломанской, имени Лаперуза в Прикубанском округе, территории в поселке Пашковский. В настоящее время в приоритете комплексная застройка городских территорий, что и предусматривается вносимыми корректировками.

Парламентарии приняли решение об изменении структуры комитетов городской Думы. В целях оптимизации деятельности городского парламента, увеличивающейся нагрузки по курируемым отраслям разделены полномочия комитета по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации между двумя вновь сформированными подразделениями. Это комитет по вопросам экономики, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации и комитет по вопросам торговли и сельского хозяйства. Также депутаты приняли решение о дате проведения конференций граждан хутора Ленина (13 сентября) и станицы Старокорсунской (14 сентября). Внесены корректировки в решение городской Думы «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар».

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Вера ГАЛУШКО:

— На 56-м заседании депутаты рассмотрели девятнадцать вопросов. Традиционно внесены поправки в ранее принятое решение по выполнению программы по наказам избирателей депутатам городской Думы. Так как образовалась экономия средств по результатам торгов, мы их направили на дальнейшее выполнение программы с учетом предложений наших избирателей, прозвучавших из их уст на приемах граждан.

Внесены поправки в ранее принятое решение о местном бюджете. Доходную часть увеличили на один миллиард 194 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт и строительство дорог местного значения, в отрасли образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Мы рассмотрели отчет Кубанского войскового казачьего общества об участии в патрулировании и наведении порядка в Краснодаре в соответствии с требованиями регионального закона от 28.06.2007 г. «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае». Следует сказать, что результаты патрулирования представителями казачества краснодарских улиц совместно с полицейскими есть, и они положительные. Меньше стало преступлений, в том числе наблюдается снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних.

Мы внесли целый ряд поправок в генеральный план с учетом будущего строительства, в том числе социальных объектов — школ и детских садов. Обсужден и принят вопрос о реорганизации комитета по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и информатизации, курировавшего большое количество направлений. Депутаты Андрей Раззоренов, Максим Бурлачко и Сергей Фисюк вошли в комитет по вопросам экономики, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации. А в комитете по вопросам торговли и сельского хозяйства будут трудиться Павел Носаленко, Дмитрий Оберемченко и Владимир Решетняк. Они должны определиться с тем, кто займет место председателей, и на следующей сессии мы утвердим предложенные кандидатуры.

Депутаты рассмотрели также ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности граждан нашего города.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир НЕДИЛЬКО, заместитель председателя городской Думы, председатель комитета по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих:

— Вопросы деятельности нашей казачьей дружины по охране общественного порядка постоянно рассматриваются и на заседаниях комитетов, и на сессиях. На 56-й сессии также заслушан отчет об участии казаков в охране общественного порядка на улицах Краснодара. Делается это прежде всего для того, чтобы депутаты были в курсе всех проблем, которые возникают у наших дружинников, и оказывали необходимую помощь. Дружина — живой организм, где происходит постоянная смена кадров. Это должны быть подготовленные, имеющее соответствующее образование люди. Они должны также владеть психологическими приемами оказания помощи.

Члены казачьей дружины — полноправные участники проводимых совместно с полицейскими рейдов.

Горожане видят результаты деятельности нашей казачьей дружины. Назову только несколько цифр. Совместно с работниками полиции нашими дружинниками в первом полугодии было раскрыто 90 преступлений, составлено 3228 административных протоколов, задержано 25 человек, находящихся в розыске. Во время подготовки и празднования 73-й годовщины Великой Победы казаки несли круглосуточное дежурство около памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в целях недопущения совершения актов вандализма. Казаки обеспечивали охрану общественного порядка и имущества граждан после взрыва бытового газа в многоквартирном доме №75 по улице Славянской и обрушения части конструкции здания.

Семьдесят наших дружинников в настоящее время отправились в Сочи для обеспечения порядка во время матчей чемпионата мира по футболу. Думаю, сработают они так же эффективно, как и на обеспечении порядка на Олимпиаде в 2014 году.

Вадим ДЬЯЧЕНКО, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— Депутаты городской Думы внесли изменения в бюджет на 2018 год. Доходная часть бюджета увеличивается на один миллиард 194 миллиона рублей. 691 миллион рублей — это субвенции и субсидии из краевого бюджета; 503 миллиона — собственные доходы городской казны, основная часть которых поступила в виде налогов.

Средства в том числе будут направлены на ремонт и реконструкцию дорог Краснодара. Более 160 миллионов рублей будет израсходовано на освещение улиц города. Более 130 миллионов распределено на сферу образования — ремонт, закупку оборудования.

В последние годы мы отмечаем постоянное увеличение собираемости налогов на доходы физических лиц, что объясняется не только повышением заработных плат краснодарцев, но и выходом работников из «серых» и «черных» схем их получения, а также тем, что население Краснодара неуклонно растет. Что касается налога на имущество физических лиц, то теперь он будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объекта, а не из инвентаризационной. И в этой части также прогнозируется прирост доходов городской казны.

Игорь БРАГАРНИК, заместитель комитета по вопросам местного самоуправления:

— На сессии городской Думы наш комитет выступил с уточнениями границ 42 ТОСов, которые уже существуют, и установлением новых — для 28 ТОСов. Это постоянная работа, которой мы занимаемся, ведь город развивается и границы его расширяются. В Краснодаре в настоящее время более 1,5 тысячи ТОСов. Сегодня депутатами утверждены границы для десяти новых ТОСов в Прикубанском округе и для восемнадцати — в Карасунском.

Роман ЛУЗИНОВ, член комитета по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности:

— На очередном заседании городской Думы приняты изменения в Генеральный план муниципального образования город Краснодар, а также в Правила землепользования и застройки. Связано этой с той постоянной работой, которую проводят администрация и Дума Краснодара по комплексному освоению городских территорий с учетом потребностей жителей краевого центра в детских садах и школах, в целом удобной социальной, транспортной инфраструктуре.

Так, что касается нескольких земельных участков по улице 3-й Трудовой, то изменены ранее существовавшие функциональные зоны на зоны малоэтажной застройки, общественно-делового и коммерческого назначения, рекреационного назначения и транспортной инфраструктуры. Данная территория поселка Северного — район частной застройки, и единый ее внешний вид будет сохранен. Здесь предусмотрено строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест и школы на 1100 мест, а также дороги. Возведение образовательных учреждений запланировано на части территории, прилегающей к поселку Индустриальный, а также в районе улицы Кирилла Россинского, где будет строиться дошкольное образовательное учреждение вместимостью до 900 мест и школа до полутора тысяч мест, а также транспортная развязка. В поселке Пашковский в результате внесенных изменений застройщик теперь может возвести спортивный комплекс.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Петра ЯНЕЛЯ