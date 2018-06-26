Активисты Народного фронта держат на контроле процесс восстановления ФАПов на Кубани

Активисты региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» провели мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек в Краснодарском крае. Все выявленные нарушения направлены в министерство здравоохранения региона для включения указанных ФАПов в программу, кроме того, для учёта оценки качества работы глав муниципалитетов информация будет передана губернатору Краснодарского края.

Данный мониторинг организован общественниками в рамках поручения Лидера ОНФ, Президента РФ Владимира Путина. В своем послании Федеральному собранию 2018 года Владимир Путин сказал о том, что до 2020 г. в небольших населенных пунктах должны быть построены или вновь открыты фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории или организованы мобильные медицинские комплексы.

В мониторинге «Доступность и качество оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек» в Краснодарском крае, силами активистов, было охвачено 12 муниципальных образований: Абинский, Брюховецкий, Гулькевичский, Ейский, Каневской, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Новокубанский, Павловский, Староминский, Щербиновский районы, в которых было промониторино 47 сельских поселений.

По итогу мониторинга в региональном отделении ОНФ состоялось заседание рабочей группы «Социальная справедливость» с участие активистов ОНФ, представителей министерства Здравоохранения Краснодарского края и ответственных лиц за состояние ФАПов в МО, принимающих участие в мониторинге.

«Мониторинг выборочно охватил 12 муниципальных образований Краснодарского края, 47 сельских поселений. По результатам общения с жителями установлено, что медицинские организации в близкой доступности селянам жизненно необходимы. При этом, на качество работы медиков гражданами не было подано ни одной жалобы, напротив, люди благодарили своих врачей и фельдшеров за работу. А вот материально-техническое состояния ФАПов порой вызывало негодование и слезы селян. Так, в 2-х сельских

поселениях зафиксировано полное отсутствие ФАПов, они разрушены; более 50% осмотренных зданий и помещений получили неудовлетворительную оценку, три из них находятся буквально в аварийном состоянии. При этом, как установлено, разрушение зданий часто происходит в результате бесхозяйного отношения, например, в одном случае из-за сломанного и вовремя не починенного водостока начала разрушаться стена, но местные власти подождали ещё и дождались, когда начнёт рушиться и фундамент! В другом поселении ФАП пострадал из-за несвоевременного отопления: трубы разорвало при морозе, ремонт не сделан до сих пор. Подобное отношение к государственной и муниципальной собственности, а главное, к потребностям граждан, просто недопустимо! В одном из поселений жителей сегодня принимают в доме культуры в связи с разрушением ФАПа, но заявка на участие в программе муниципалитетом до сих пор не подана. Конечно, во время войны госпитали оборудовались и в учреждениях культуры, и в чистом поле, но сегодня мы живем в мирное время и органам власти муниципального образования пора об этом задуматься, - резюмировала итоги мониторинга руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Министерство здравоохранения Краснодарского края принимает заявки МО на участие в программе 2019 года по ремонту и техническому оснащению ФАПов. Мы направим всю собранную информацию из муниципалитетов в министерство, чтобы пожелания граждан были учтены при реализации программы. Также мы намерены подать информацию Губернатору Краснодарского края для учёта оценки качества работы глав муниципалитетов».

Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае продолжит мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек. А также, будет запущен мониторинг по оценке качества питания в больницах региона.