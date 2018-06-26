Краснодарские приставы вернули людям зарплату

В Краснодаре работники отделов судебных приставов проводят рейды, направленные на взыскание задолженностей по заработной плате. Мероприятия приносят свой эффект. В Прикубанском округе г. Краснодара работники нескольких организаций смогли получить честно заработанные деньги только с помощью представителей закона.

В отношении одного из должников, частного охранного предприятия «Гриффон», судебный пристав Любовь Екимсеева, разъяснив полный спектр предусмотренных современным законодательством Российской Федерации мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа (в том числе – предупредив об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ), сумела добиться окончания фактическим исполнение целых 99 исполнительных производств на сумму порядка 3,5 миллионов рублей.

Кроме этого, Любови удалось добиться выплат по заработной плате еще в отношении целого ряда работодателей. Были исполнены требования исполнительных документов в отношении ООО «СтройЮг» - по четырем исполнительным листам руководитель организации погасил задолженности на общую сумму более 295 тысяч рублей; УК «Европа Инжиниринг» оплатила 395 тысяч рублей по требованию одного исполнительного листа. Еще три исполнительных производства в отношении ООО СПО «Сфера» на сумму 255 тысяч рублей также были окончены фактическим исполнением.

Эти организации-должники являются частными строительными компаниями, не платившими заработную плату наемным работникам. Поскольку добровольно в отведенный срок задолженности не были погашены, их руководителям пришлось также оплатить и суммы исполнительского сбора.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю напоминает руководителям предприятий и организаций: исполнительные производства по взысканию задолженностей по заработной плате относятся к категории социально значимых и стоят на особом контроле у руководства регионального ведомства.