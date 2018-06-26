Заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю и региональный детский омбудсмен обсудили вопросы взаимодействия

Состоялась рабочая встреча заместителя начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Валерия Шандановина и уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяны Ковалевой, на которой обсуждались основные направления взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах региона и отбывающих наказание в Белореченской воспитательной колонии. На встрече были затронуты вопросы ресоциализации и адаптации несовершеннолетних осужденных после освобождения и координации взаимодействия УФСИН с краевыми комиссиями по делам несовершеннолетних и защиты их прав, с целью профилактики совершения повторных правонарушений. Говорилась также о важности получения несовершеннолетними осужденными общего образования и правильной организации экзаменационного процесса в условиях воспитательной колонии. В завершении встречи Валерий Шандановин пригласил Татьяну Ковалеву на торжественное вручение аттестатов об образовании осужденным Белореченской воспитательной колонии.