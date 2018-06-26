Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю влились в ряды волонтеров

Инициативная группа сотрудников ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю заключила соглашение о взаимодействии с волонтерской организацией, действующей при отделе по делам молодежи муниципального образования Апшеронский район.

На сегодняшний день в районе дислокации ИК-9 действует более 500 волонтеров, принимающих активное участие во всевозможных социальных проектах и оказывающих посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Добровольцы участвуют в различных акциях: «Согреем сердца ветеранов», «Ёлка желаний», «Капля крови – ради жизни», «Старость – в Радость», «Чистый берег», «Пропусти пешехода», «Культурный прорыв» и многих других.

ИК-9 давно и активно включилась в волонтерское движение. Добровольцы из числа сотрудников исправительного учреждения постоянно принимают участие в социально ориентированных мероприятиях: оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детям из подшефного детского дома, ухаживают за местами захоронений погибших воинов, сдают донорскую кровь. Теперь участвовать в этих и многих других акциях, делать добрые дела и заниматься общественно полезной деятельностью можно будет в составе районного волонтерского отряда.