Алиментщик-рецидивист

В Ленинградском районе судебные приставы объявили правовую войну местному жителю, являющемуся должником по алиментам. Мужчина безответственно отнесся к обязанностям отца, допустив крупную задолженность в отношении троих детей от разных браков. Теперь он обзавелся целым набором наказаний и приговоров.

Так, несколько лет назад он уже понес наказание в виде 160 часов обязательных работ согласно приговора по ч.1 ст.157 УК РФ. Видимо, выводов о неотвратимости наказания он не сделал. Женившись во второй раз и снова став отцом, он после развода также решил, что ребенок вполне обойдется без алиментов. В итоге 7 июня в отношении него суд вынес приговор – за задолженность в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей горе-папаша получил уже семь месяцев исправительных работ.

По иронии судьбы в этот же день другому мировому судье поступили подготовленные приставами материалы по ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Это исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа об уплате алиментов, представленное уже третьей супругой. Второй приговор, вынесенный в один день с первым – 30 часов обязательных работ.