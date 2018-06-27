В Краснодаре бывшая директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей директора ООО «Гиком», которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, бывшая директор предприятия, осуществляющего деятельность по оптовой торговле офисной мебелью, предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с января 2015 по март 2016 года, включив в них ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в крупном размере, превысившем 11,7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю