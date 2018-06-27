За воду надо платить

С приходом жаркого лета все чаще в СМИ появляются публикации о проблемах, связанных с недостатком воды в городе Ейске и близлежащих населенных пунктах. Социальные сети буквально пестрят негативными высказываниями. По мнению авторов данных публикаций, главная причина рассматриваемой проблемы состоит в том, что Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» не обеспечивает необходимый уровень подачи воды. Считаем необходимым разъяснить данную ситуацию.

На сегодняшний день ремонтно-эксплуатационное управление «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» работает в штатном режиме и осуществляет водоснабжение в сверхдоговорных объемах.

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 16 ноября 2016 года утверждена долгосрочная (на 2017-2021 гг.) программа бюджетных инвестиций в проектирование и строительство второй нитки магистрального водовода МВ-1 Ейского группового водопровода общей протяженностью 40,537 км. Часть второй нитки водовода протяженностью 9,106 км построена и включена в работу в 2008-2012 годах.

ГУП КК Кубаньводкомплекс» в рамках индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) разрабатываются и утверждаются в Региональной энергетической комиссии – департаменте цен и тарифов Краснодарского края мероприятия по увеличению мощности и пропускной способности систем водоснабжения Ейского группового водопровода. На сегодняшний день утверждено мероприятие по замене наиболее аварийного участка магистрального водовода МВ-2 диаметром 820 мм, протяженностью 1600 метров, подающего воду на потребителей Ейского района на сумму 37,747 млн. рублей. Также ГУП КК Кубаньводкомплекс» реализуются мероприятия, предусмотренные производственной программой в рамках утвержденного тарифа на услуги холодного водоснабжения и в соответствии с планами подготовки к весенне-летнему периоду работы.

При этом необходимо отметить следующее. Согласно имеющимся сведениям ООО «ЕйскВодоканал» через разводящую сеть Ейского района подключило к водоснабжению из источника водоснабжения Ейского группового водопровода два населенных пункта Ейского района: в сентябре 2017 года был подключен хутор Приазовка, в январе 2018 - село Кухаривка. Ранее водоснабжение в эти населенные пункты осуществлялось с локальных источников водоснабжения – артезианских скважин, расположенных на территории Кухариевского сельского поселения.

Таким образом, ООО «ЕйскВодоканал», совместно с органами местного самоуправления МО Ейский район, произвело подключение двух населенных пунктов к централизованной системе водоснабжения, в которую входят и сети, эксплуатируемые ГУП КК «Кубаньводкомплекс», без уведомления последнего, что является нарушением действующего законодательства в этой сфере. Подключение дополнительных крупных потребителей питьевой воды без проведения мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности системы водоснабжения, эксплуатируемой ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ставит под угрозу водоснабжение существующих абонентов Ейского группового водопровода, особенно в летний пиковый период.

В свою очередь РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», взятые на себя обязательства по поставке воды ООО «ЕйскВодоканал» выполняет в полном объеме, более того, фактические объемы водопотребления превосходят те, что предусмотрены согласно договору. Так, за период с 1 по 18 июня 2018 года ООО «ЕйскВодоканал» потребило 432 108 м3 воды, что превосходит договорной объем водопотребления за аналогичный период более чем на 5 000 м3. При этом на сегодняшний день ООО «ЕйскВодоканал» практически полностью прекратило платежи за покупную воду и по состоянию на 19 июня 2018 года имеет задолженность перед ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в размере 88,143 миллионов рублей, то есть период задолженности составляет 7,2 месяца. Указанные денежные средства фактически выведены из оборота предприятия и не могут быть использованы на проведение мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности системы водоснабжения, эксплуатируемой ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Расстояние от артезианских скважин до Ейска – почти 100 километров. Затраты на подъем воды из подземного горизонта, очистку ее от сероводорода и других примесей, электроэнергию для доставки воды до контрагента – ООО «ЕйскВодоканал» - довольно значительны. И вполне очевидно, что без финансовых средств невозможна четкая работа предприятия, тем более сложно говорить о реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте магистральных водоводов. Руководство «ЕйскВодоканала» словно не понимает, что халатность в этом деле может сказаться на десятках тысяч жителей, пользующихся услугами водоканала.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» неоднократно обращалось к органам местного самоуправления Ейского района с предложением взять под контроль ситуацию с неплатежами ООО «ЕйскВодоканал», однако действенных мер в отношении данного абонента предпринято не было. В результате бездействия органов местного самоуправления и хронической неспособности ООО «ЕйскВодоканал» исполнять свои обязательства по оплате холодной воды к настоящему моменту создается угроза сбоев в работе объектов водоснабжения Ейского группового водопровода, что в свою очередь создает угрозу срыва водоснабжения всего северо-западного направления Краснодарского края.