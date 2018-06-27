В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту пищевого отравления детей

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту пищевого отравления детей. По версии следствия, 26 июня 2018 года, в 10 часов на железнодорожную станцию Анапа прибыл пассажирский поезд № 289 сообщением «Екатеринбург-Анапа» с организованной группой детей в количестве 625 человек, под сопровождением взрослых. Дети ехали в детский оздоровительный лагерь города Анапы «Жемчужина России». По прибытию сопровождающие детской группы обратились в медицинский пункт на железнодорожном вокзале станции Анапа Краснодарского края с жалобой, что у 10 несовершеннолетних детей боли в области живота. В результате обследования детей поставлен предварительный диагноз – пищевое отравление. Дети госпитализированы в МБУЗ городскую детскую поликлинику города Анапы.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан