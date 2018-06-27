Приставы Горячего Ключа приняли участие в скорбной церемонии

22 июня в 10 часов утра на мемориальном комплексе Поднависла в Горячеключевском районе прошла траурная церемония перезахоронения останков 19 советских солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ. На церемонии присутствовали судебные приставы Горячеключевского городского отдела и аппарата Управления.

Торжественной церемонии предшествовал самоотверженный труд поисковиков сразу двух отрядов. После того, как при работе на горе «Фонарь» была обнаружена фляга с инициалами, по просьбе горячеключевских коллег – отряда «Волчьи ворота» - на место работ выехали поисковики отряда «Кубанский плацдарм». Проведя эксгумационные работы по всем правилам, они обнаружили останки и пуговицы с морской символикой. Как отметил заместитель руководителя ККОПО «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев, в данном районе в боевых действиях участвовала лишь одна – 76-я бригада морской пехоты 30-й Иркутской дивизии, что облегчило задачу установления личности одного из погибших бойцов. Им оказался Николай Яковлевич Гаркавченко. Поисковикам удалось найти родственников советского воина. На церемонии прощания присутствовал его племянник.

В 10 часов со Всекубанской минуты молчания, объявленной во всем регионе, начался торжественный ритуал. Замерли в рядах ветераны и военные, представители силовых структур и ведомств, ученики районных школ, поисковики. Еще 19 человек перезахоронены на мемориальном комплексе, начало которому положила легендарная «солдатская невеста» - Аршалуйс Ханжиян. Вечная память павшим героям!