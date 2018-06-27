Материнская безответственность – без границ

В Успенском районе Краснодарского края судебным приставам пришлось столкнуться с ситуацией, от которой даже видавшие всякое представители закона испытали целую гамму отрицательных эмоций.

Начиналось все обычно: в отдел поступил исполнительный документ, обязывающий лишенную родительских прав мать выплачивать алименты в пользу ребенка, находящегося под опекой. Женщина всячески уклонялась от исполнения решения суда, не желая делиться четвертью дохода.

Поскольку длилось это достаточно долго и иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не принесли нужного результата, в отношении безответственной матери было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В ходе расследования в рамках уголовного дела была получена ужасающая информация. Как оказалось, подозреваемая ранее была судима и осуждена за попытку убийства того самого ребенка, в отношении которого не платит алименты. Несколько лет назад она пыталась голыми руками задушить двухлетнего сына за то, что тот, по ее мнению, слишком походил на собственного отца, жизнь с которым у женщины не сложилась…

После инцидента мамашу и лишили родительских прав, оставив в силе обязанность выплачивать в пользу ребенка алименты. Однако и это не было исполнено.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд. Женщина получила новый приговор: шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.