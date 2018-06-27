Правительство поддержало инициативу ОНФ о предоставлении права на возврат части страховой премии при потребительском кредитовании

Правительство РФ одобрило законопроекты, разработанные Минюстом совместно с Банком России, которые предоставляют гражданам право требовать возврата неиспользованной части страховой премии по договору страхования при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита.

Предлагаемые изменения частично совпадают с поправками, которые депутаты – представители ОНФ внесли в мае этого года для рассмотрения в координационный совет фракции «Единая Россия», однако кабмин не учел ряд важных положений, содержащихся в законопроекте ОНФ.

Согласно проекту закона Минюста, граждане, которые для получения потребительского или ипотечного кредита и обеспечения его исполнения заключили договор страхования, получат право потребовать возврата части уплаченной страховой премии в течение 14 дней с момента досрочного погашения займа. В случае если банк подключил заемщика к коллективной программе страхования, срок для предоставления требований о возврате оставшейся части страховой премии составит 10 календарных дней. По будущему закону Минюста гражданам не будут компенсироваться суммы банковских комиссий, взимаемых за подключение к программам коллективного страхования, тогда как законопроект ОНФ предусматривает эту компенсацию.

Правительство ранее отстаивало позицию, что гражданин и банк, пользуясь принципом свободы договора, могут самостоятельно решить вопросы, связанные с возвратом части страховой премии в рамках заключенного между ними соглашения. На деле же банк как более сильная сторона в обязательстве не стремится идти на уступки обычному гражданину. Поэтому заемщик, досрочно погасивший кредит, продолжает оплачивать зачастую уже ненужную услугу. Перспективы судебной защиты своих прав у граждан в таком случае невелики. Нормы Гражданского кодекса прямо предусматривают возврат неиспользованной части страховой премии лишь в случае, если это специально предусмотрено кредитным договором. В конечном счете правительство все-таки обратило внимание на указанную несправедливость.

Весной 2018 года активисты ОНФ направили в Центральный банк РФ дополнительные предложения по улучшению законодательного регулирования в сфере защиты прав заемщиков. Заручившись поддержкой Банка России, депутаты – активисты ОНФ в мае этого года внесли расширенный законопроект на рассмотрение координационного совета фракции «Единая Россия».

Они считают, что законопроекты ОНФ и правительства могут рассматриваться как альтернативные. Так, правительственная идея о сохранении за банком комиссии за подключение к программе коллективного страхования – это существенная уступка, которая может нивелировать весь положительный эффект от нововведений. Обоснование ее простое. Банк уже оказал услугу, поэтому его труд должен быть оплачен. Однако регуляторы забывают, что выгодна коллективная страховка в первую очередь самому банку, который страхует собственные риски невозврата займа. При этом еще и получает процент со страховой организации за привлечение клиентов в качестве агентского вознаграждения. Уже сегодня известны случаи,

когда комиссия банка доходит до 80% от суммы страховки. В то же время нет никаких законодательных ориентиров и ограничителей для установления суммы комиссии. Учитывая данные факты, в будущем не исключена ситуация, когда обслуживание страховки банком будет дороже самой страховки. Поэтому в законопроекте ОНФ закреплен запрет на взимание с граждан комиссий за подключение к страхованию.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко также отметила, что правительственный законопроект не закрепляет обещанный «период охлаждения» для граждан, застрахованных в рамках коллективных программ.

«Отрадно, что правительство РФ согласилось с нашей идеей о необходимости дополнительной законодательной поддержки потребителей в отношениях с кредитными организациями. Но не стоит забывать, что помимо проблемы невозврата страховой премии не менее острой остается проблема навязывания страховых продуктов. Сегодня потребители, которые включены в коллективные программы страхования, до сих пор лишены возможности отказаться от ненужного продукта. Законопроект в нашей редакции устраняет эту проблему. В то же время правительственная идея распространить правило о возврате страховой части на ипотечные займы не была закреплена в проекте ОНФ, но заслуживает полной поддержки. Наш законопроект уже внесен на рассмотрение фракции «Единая Россия», правительственный также в ближайшее время поступит в Госдуму, и уже на площадке парламента мы продолжим работу над законопроектами. Самое важное, чтобы в итоговую версию вошли все ключевые положения, позволяющие гарантировать защиту прав потребителей финансовых услуг на качественно новом уровне. Однако затягивать с принятием данных норм нельзя, ведь поток жалоб граждан, связанных с потребительским кредитованием, не снижается», – добавила Костенко.