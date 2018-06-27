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«Краснодар Водоканал» продолжает очистку резервуаров питьевой воды

Среда, 27 июня 2018 14:18
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В рамках мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполняют работы по очистке резервуаров питьевой воды. Своевременная и качественная дезинфекция резервуаров питьевой воды - важнейшее условие безопасности населения.

Необходимость снабжения потребителей качественной водой обусловлена высокими требования, которые ООО «Краснодар Водоканал» предъявляет к системам распределения и аккумулирования воды. Резервуары чистой воды являются регулирующими и запасными емкостями. Они обеспечивают хранение объема ресурса, поданного насосной станцией первого подъема. Насосная станция второго подъема обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям.

Процесс очистки резервуара состоит из несколько этапов: слив воды, очистка дна и стен от осадка и ила. Затем специалисты проводят обязательную дезинфекцию. После этого резервуар промывается, в него набирается чистая вода и он закрывается.

На сегодняшний день мероприятия по очистке емкостей проводятся в Прикубанском округе. Специалисты водоканала ведут работы на 2-х резервуарах, обеспечивающих чистой водой более 100 тысяч жителей Краснодара.

С начала года специалистами водоканала очищено свыше 50 резервуаров чистой воды общей емкостью 156 500 кубометров в различных районах города. Всего до конца года планируется очистить 122 резервуара. Абоненты водоканала на период мероприятий не почувствуют никаких неудобств, проводимые работы не влияют на объемы поставляемой воды.

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