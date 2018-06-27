Проект ОНФ «Равные возможности детям» успешно реализуется в г. Анап

Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий дайвингом — такую практику в Анапе успешно применяют уже восьмой год в дайв-центре «Аква-Глобус», а сейчас на базе этого клуба, силами активистов Общероссийского народного фронта открывается секция для детей и подростков.

В минувшие выходные в детском центре прошел день открытых дверей для участников народного творческого объединения социокультурного развития «Открытые сердца». Участникам мероприятия рассказали, что в Анапе дайв-центр открылся еще в 1998 году, и уже через два года работы получил статус международного. По инициативе Никиты Ванкова, дайв-центр начал активно сотрудничать с Фондом содействия программе «Доступная среда» — бесплатно обучать людей с ограниченными возможностями здоровья дайвингу и реабилитационным погружениям более семи лет назад. В Анапе есть все условия для такой работы, и постепенно, практикуясь в пара-дайвинге в ведущих европейских центрах, «Аква-Глобус» набирался опыта. И уже в марте 2012 года был зарегистрирован местный Фонд содействия программе «Доступная среда», президентом которого стал первый пара-дайвер России эксперт ОНФ Никита Ванков, который теперь будет привлекать к занятиям дайвингом подрастающее поколение.

- «Такой реабилитации и социальной адаптации, как в этом клубе, я бы не получил нигде, — считает Никита. — Когда я попал в фонд «Доступная среда», то снова стал общаться, у меня появились новые друзья, но самое главное — начал восстанавливаться физически после серьезной травмы. Теперь моя задача - приобщить к дайвингу детей, имеющих ограничения здоровья».

На торжественном мероприятии Никита рассказал гостям о том, что теперь на базе центра будет открыт молодежный дайвинг-клуб в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности детям». Это будет благотворительная работа, в основном для тех детей и подростков, чьи семьи не имеют возможности оплачивать обучение. Участники мероприятия - семьи с особенными детьми, имели возможность познакомиться с музеем дайв-центра, его экспонаты - добытые с морского дна артефакты.

После знакомства с дайв-центром не исключено, что желающих испытать реабилитационные погружения в воду станет больше.