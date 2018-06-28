Горячий Ключ – снова в топе курортов РФ

На этот раз наш город попал в пятерку лучших среди курортов минеральных вод страны.

Рейтинг был составлен по результатам анализа, который провел туристический сервис Tvil.ru. В расчет бралось бронирование жилья туристами в частном секторе для проживания с 1 июля по 31 августа этого года. Таким образом, Горячий Ключ попал в топ благодаря отдыхающим, которым еще только предстоит насладиться живописной природой, чистейшим воздухом, уникальным климатом и лечебными минеральными водами курорта.

Горячий Ключ – популярное место как для активного и для размеренного отдыха. С каждым годом число отдыхающих у нас растет. По состоянию на 1 июня на курорте отдохнули и поправили свое здоровье уже порядка 57 тысяч гостей из различных уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. При этом популярностью пользуется как санаторно-курортное лечение в течение нескольких недель, так и краткосрочные программы, а также «отдых выходного дня».