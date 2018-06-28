〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Горячий Ключ – снова в топе курортов РФ

Четверг, 28 июня 2018 09:15
Оцените материал
(0 голосов)
Горячий Ключ – снова в топе курортов РФ

На этот раз наш город попал в пятерку лучших среди курортов минеральных вод страны.

Рейтинг был составлен по результатам анализа, который провел туристический сервис Tvil.ru. В расчет бралось бронирование жилья туристами в частном секторе для проживания с 1 июля по 31 августа этого года. Таким образом, Горячий Ключ попал в топ благодаря отдыхающим, которым еще только предстоит насладиться живописной природой, чистейшим воздухом, уникальным климатом и лечебными минеральными водами курорта.

Горячий Ключ – популярное место как для активного и для размеренного отдыха. С каждым годом число отдыхающих у нас растет. По состоянию на 1 июня на курорте отдохнули и поправили свое здоровье уже порядка 57 тысяч гостей из различных уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. При этом популярностью пользуется как санаторно-курортное лечение в течение нескольких недель, так и краткосрочные программы, а также «отдых выходного дня».

Прочитано 17 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России Когда есть Вера, будут и надежда, и любовь »
Наверх