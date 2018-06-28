Когда есть Вера, будут и надежда, и любовь

Есть такая традиция: в дни серьезных юбилеев публично поздравлять известных людей, вспоминать их заслуги, произносить хорошие слова. Но это тот самый случай, когда с уважением и благодарностью о человеке можно говорить ежедневно, безотносительно ко всяким датам. Потому что речь идет о Вере Федоровне Галушко, которая сегодня отмечает юбилей.

Все, кто ее знает, подтвердят: стоит произнести фамилию — и на лицах людей появляется улыбка. Потому что трудно найти человека более искреннего, честного, позитивного, деятельного и доброжелательного.

Ее жизнь и судьба вызывают неподдельное уважение у окружающих, становясь примером бескомпромиссного служения выбранному делу, высокой порядочности и любви к людям.

Вера Федоровна несколько десятилетий посвятила руководящей работе на различных постах и всегда, несмотря ни на какие политические веяния, была востребована и незаменима. Именно потому, что присущие ей честность, самоотверженность, принципиальность — самая ценная «валюта», необходимая обществу и людям.

Еще с комсомольских времен ее фирменным стилем стали отказ от сухой канцелярщины, заорганизованности, придание решению любого вопроса простого человеческого измерения, а значит участия и содействия. Молодость всегда чутко реагирует на искренность чувств и чистоту помыслов. Именно с тех пор ее имя отчетливо прописано в анналах молодежного движения того времени, когда на фоне назревавших перемен формировались мировоззрение и общественная позиция наших наиболее активных молодых граждан.

Этот опыт, приобретенный в комсомоле, она воплощала и в последующей партийной работе. В трудные годы экономического кризиса, испытаний на прочность основ государственной идеологии, изменения до неузнаваемости не только политического курса, но и самой страны, она всегда оставалась в числе тех, кто, образно говоря, не спешил выплеснуть вместе с водой ребенка, мешал раскачивать общественную лодку, полагая это своей главной гражданской позицией и обязанностью.

Возглавляя краевую избирательную комиссию, Вера Федоровна никогда не прогибалась под изменчивый мир, неизменно стояла на страже законности и справедливости. И вполне естественным и своевременным итогом этого стал ее приход к руководству городской Думой Краснодара, позволивший придать ее работе новое дыхание, помочь в выявлении широких перспектив развития краевого центра и их реализации. Здесь-то, как никогда, пригодился опыт предыдущего тесного общения и сотрудничества со структурами гражданского общества, средствами массовой информации. Избиратели депутата Галушко стоят за нее горой: знают, что она поможет в любой ситуации, отнесется к проблемам неформально, ни одного человека не бросит в беде. Неудивительно, что ее так любят журналисты: ценят всегдашнюю готовность говорить правду, доводить до сведения горожан истинное состояние дел, не приукрашивая их и не упрощая.

Примечательно, что напряженная многолетняя деятельность на пользу общества, трудные перипетии жизни и судьбы не помешали Вере Федоровне во всем, что касается близких людей, дома и семьи, оставаться настоящей женщиной, которой хочется подражать, брать с нее пример.

Для человека с таким опытом и характером даже самый знаменательный юбилей - не только повод подвести итоги, но и возможность разработать дальнейшую «дорожную карту» своей жизни, перспективы которой еще принесут обществу значительные плоды. Да и вообще невозможно представить Веру Галушко не у дел, настолько прочно вписано ее имя во все наиболее важное и заметное, что происходит на Кубани.

Дорогая Вера Федоровна! Коллектив краевой газеты «Кубань сегодня» от всей души поздравляет Вас с юбилеем!