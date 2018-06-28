Высокие показатели по экспорту продукции

Внешнеторговый оборот Краснодарского края в первом квартале 2018 года увеличился на 17 процентов и составил около 3,1 млрд долларов. Это 117 процентов к аналогичному периоду прошлого года и почти половина от товарооборота всего ЮФО. По словам главы Кубани, таких показателей регион достиг в том числе за счет роста несырьевого экспорта — в текущем году он увеличился более чем на 26 процентов. Это злаки, кондитерские изделия, подсолнечное масло, вино.

По словам главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева, несмотря на внешнеполитическую обстановку, на санкции, о которых сейчас так много говорят, иностранный бизнес по-прежнему рассматривает Кубань как надежного партнера. И этот интерес не просто стабильный — он с каждым годом растет.

Он добавил, что молочная продукция Краснодарского края стала пользоваться спросом в Китае, а недавно в эту страну регион начал экспортировать мороженое. Также край поставляет кубанскую сгущенку в Германию и США.

— Что касается сырьевого экспорта, его основная доля приходится на нефтепродукты. В целом почти 60 процентов экспорта продукции из региона приходится на промышленный сектор. Главными торговыми партнерами для нас являются Италия и Турция,— пояснил Вениамин Кондратьев. — Импортирует край в основном продовольственные товары, машиностроительную и химическую продукцию. Крупнейшие партнеры в импорте — Китай, Турция, Индонезия, Эквадор и Германия.

По словам губернатора, представители малого и среднего бизнеса края также активно включаются во внешнеторговую деятельность. Руководитель региона напомнил, что для них действует центр координации и поддержки экспорта, при содействии организации проводятся выставки кубанской продукции за рубежом, бизнес-миссии, для предпринимателей проводятся обучающие мероприятия, где пошагово рассказывают, как выходить на зарубежные рынки.