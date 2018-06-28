Противодействие глобальной угрозе

В видеоселекторном совещании по исполнению государственной антинаркотической политики в регионах, которое провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил в начале встречи Владимир Колокольцев, заседание Государственного антинаркотического комитета прошло в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом.

— Ежегодно 26 июня мировое сообщество обращает внимание на необходимость консолидаций усилий по противодействию общей глобальной угрозы. Неотъемлемой частью этой масштабной работы является и деятельность органов государственной власти в том числе,— подчеркнул министр.

Он отметил, что не всегда антинаркотические программы выполняются эффективно. Так, по итогам прошлого года в каждом пятом регионе целевые показатели не были достигнуты. Это обстоятельство нашло свое отражение в проекте ежегодного доклада президенту РФ о сложившейся наркоситуации.

— Важным инструментом здесь выступает всероссийский мониторинг: на его основе формируются предложения по повышению эффективности принимаемых мер. Был утвержден новый план реализации стратегии государственной антинаркотической политики. Предусмотрен широкий спектр мероприятий, нам предстоит большая работа, в том числе на региональном уровне,— акцентировал Владимир Колокольцев.

Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, по итогам прошлого года краевой антинаркотической комиссии удалось добиться серьезных результатов.

— Уличных преступлений, совершенных в наркотическом опьянении, зарегистрировано в полтора раза меньше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, в четыре раза снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в наркотическом опьянении,— подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что в прошлом году правоохранителями было изъято 300 кг наркотиков, в текущем — 84 кг. За пять месяцев 2018 года выявлено 367 опасных сайтов.

— На реализацию программы противодействия незаконному обороту наркотиков краевой бюджет ежегодно тратит почти 14 млн рублей. Отдельное внимание мы уделяем профилактике наркомании, прежде всего — в молодежной среде. Краснодарский край первым включил в состав антинаркотических комиссий лидеров антинаркотического волонтерского движения,— уточнил Вениамин Кондратьев.

Он также сообщил, что в 2017 году при участии казаков за распространение, хранение и перевозку наркотиков задержано более тысячи человек, изъято 200 кг наркотических и психотропных средств, ликвидировано 32 наркопритона. Работа в этом направлении будет продолжена, заключил губернатор.