Нюансы про курортный сбор

В Краснодаре состоялось совещание, на котором речь шла о механизмах взимания курортного сбора и связанных с ним вопросах, которые еще требуют своего урегулирования. В нем приняли участие заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, а также представители Законодательного Собрания края, региональных ведомств, муниципальных образований и бизнеса.

Ольга Рухуллаева отметила, что эксперимент успешно реализуется в Ставропольском и Алтайском краях. Однако эти регионы значительно уступают Кубани по турпотоку.

По ее словам, нужно хорошо подготовиться к внедрению курортного сбора в Краснодарском крае, где больше всего операторов и много отдыхающих. Поэтому необходимо обсудить существующие проблемы и постараться найти их решение.

В свою очередь Василий Швец напомнил, что на Кубани до начала проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры осталось чуть больше двух недель. Вице-губернатор рассказал, что после принятия федерального закона о проведении эксперимента в Краснодарском крае была проведена большая подготовительная работа. В частности, разработана и утверждена обширная база подзаконных актов регионального уровня, ведется информационно-разъяснительная работа среди операторов курортного сбора; определяется перечень объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры. Также Кубань изучает опыт Алтая и Ставрополья.

Несмотря на это, есть понимание, что остались еще вопросы, связанные с реализацией эксперимента как в части механизма взимания курортного сбора, так и в части расходования средств Фонда развития курортной инфраструктуры. Кроме того, постоянно поступают предложения и вопросы от представителей гостиничного бизнеса — операторов курортного сбора. Часть этих вопросов выходит за пределы нашей компетенции, и краевая власть информирует о них Минкавказа.

Замглавы края вышел с инициативой еще раз провести широкую информационную кампанию на федеральном уровне о введении курортного сбора на Кубани.

— Для нас важно не только получить дополнительные средства для развития инфраструктуры курортных территорий, но и сделать это так, чтобы курортный сбор не ударил по кошельку туристов. И выработать эффективный механизм администрирования для операторов курортного сбора, который бы не стал для бизнеса непосильной бюрократической ношей,— добавил Василий Швец.

О подготовке к введению курортного сбора и проблемных моментах подробнее рассказал Христофор Константиниди. По его словам, на сегодня в реестр операторов курортного сбора вошло более 160 предприятий и порядка трехсот заявок находится в обработке в министерстве.

Ольга Рухуллаева поддержала инициативу гендиректора сочинского санатория «Знание» Дмитрия Богданова направить кубанскую делегацию в Кавминводы для изучения опыта здравниц. Планируется, что работники санаторно-курортной отрасли отправятся в Ставропольский край в ближайшее время.

Также замминистра сказала, что Минкавказа представит краю официальные разъяснения по проблемным вопросам.