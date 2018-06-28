С расчетом на дальнюю перспективу

Очередное планерное совещание под председательством спикера краевого парламента Юрия Бурлачко прошло в Законодательном Собрании Краснодарского края. Депутаты обсудили две важные темы, касающиеся сохранения зеленых зон в населенных пунктах Краснодарского края, а также проблемы бездомных животных.

Вначале депутаты обсудили работу органов государственной власти и местного самоуправления по выполнению постановления ЗСК «О состоянии зеленых зон на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края».

Начиная разговор, Юрий Бурлачко подчеркнул, что этот вопрос находится на особом контроле Законодательного Собрания края.

— В последние годы наметилась тенденция сокращения зеленых зон в населенных пунктах края. И это не может не беспокоить,— отметил Юрий Бурлачко.

Председатель кубанского парламента напомнил, что в октябре 2015 года было принято постановление о состоянии зеленых зон, в котором дан анализ причин их сокращения, а также рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления по сохранению парков и скверов. А в декабре прошлого года было принято новое постановление — о ходе реализации ранее вступившего в силу документа. Была отмечена недостаточная работа органов местного самоуправления. В соответствии с постановлением работы, в том числе по постановке на кадастровый учет зеленых зон во всех муниципальных образованиях края, должны быть завершены 31 декабря 2018 года. Каково положение дел на сегодня, депутаты и решили выяснить.

О том, что сделано на настоящий момент, рассказал руководитель краевого Департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин и министр природных ресурсов края Сергей Еремин.

Юрий Рысин отметил, что за последние два с половиной года произошел перелом в работе органов местного самоуправления по сохранению зеленых зон и она приобрела для них первостепенную важность и должна быть доведена до логического завершения. Все города и районы полностью обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования, и генеральные планы разработаны с учетом нормативной обеспеченности территорий необходимой инфраструктурой и озеленением.

По словам министра природных ресурсов края Сергея Еремина, рекомендации Законодательного Собрания по данному вопросу большинством муниципальных образований в полном объеме не выполнены. Только в десяти муниципалитетах этот процесс полностью завершен: в Новороссийске, Белореченском, Кореновском, Красноармейском, Крыловском, Новокубанском, Новопокровском, Славянском, Тихорецком и Успенском районах. В шести муниципалитетах: в Армавире, Геленджике, Белоглинском, Калининском, Северском, Щербиновском районах — эти работы находятся на финальной стадии. Сильно отстают от остальных Крымский, Гулькевичский и Ейский районы, где поставлено на учет пока менее половины природных объектов. Всего же во всех муниципалитетах Кубани насчитывается 1909 зеленых зон общей площадью свыше 4474 га.

Секретарь комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК Андрей Булдин рассказал о проведенных депутатами совещаниях и выездных мероприятиях, на которых совместно с главами районов и поселений обсуждались вопросы постановки на государственный кадастровый учет зеленых зон и ряд других связанных с реализацией постановления Законодательного Собрания вопросов. По мнению Андрея Булдина, профильным ведомствам необходимо провести детальный анализ и выяснить, почему в ряде муниципальных образований существует такое значительное отставание в вопросе постановки на кадастровый учет территорий, занятых зелеными насаждениями.

— Работа, начатая в нашем регионе в 2015 году, ведется с расчетом на дальнюю перспективу. Она направлена прежде всего на сохранение статуса Кубани как курортного региона. Если покрыть всю территорию края асфальтом и бетоном, то он утратит свою курортную специфику. Поэтому данная тема актуальность не потеряет никогда. Мы и впредь будем держать этот вопрос на постоянном контроле. Надо не только максимально сохранять, но и увеличивать территории зеленых зон! — подвел итог обсуждению вопроса на планерном совещании Юрий Бурлачко.

В своей резолюции депутаты рекомендовали муниципальным образованиям в срок до 1 января 2019 года завершить работу по постановке на государственный кадастровый учет зеленых зон и направить отчет о проведенной работе в Законодательное Собрание края до 1 февраля 2019 года. Комитету ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма поручено продолжить контроль за реализацией постановления «О ходе исполнения постановления Законодательного Собрания Краснодарского края „О состоянии зеленых зон на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края”».

Другая злободневная для муниципалитетов проблема, вынесенная депутатами на рассмотрение,— регулирование численности безнадзорных животных.

Как напомнил глава кубанского парламента, государственные полномочия в этой сфере в крае переданы органам местного самоуправления. В целях эффективной реализации переданных полномочий с 1 июня 2018 года в соответствии с законом о краевом бюджете были увеличены средства на предоставление субвенций муниципальным образованиям более чем на 13 миллионов рублей. Общий размер субвенций на 2018 год в итоге составил 26,2 миллиона рублей. Такое решение было принято с учетом того, что многие муниципальные образования заявили о невозможности исполнения ими полномочий, в том числе из-за нехватки денежных средств.

— Нам надо выяснить, как на местах справляются с переданными полномочиями и насколько сумма субвенций соответствует потребности,— задал вектор обсуждению Юрий Бурлачко.

Как сказал руководитель Департамента ветеринарии края Роман Кривонос, ежегодная фактическая потребность муниципальных образований на реализацию переданных полномочий до недавнего времени удовлетворялась лишь приблизительно на 45 процентов, что не позволяло им в полной мере исполнять полномочия по регулированию численности безнадзорных животных. Основные причины — отсутствие предложений от организаций подрядчиков, ведь на большинстве территорий нет специализированных организаций, способных обеспечить содержание безнадзорных животных.

В настоящее время не заключили соглашения о выделении субвенций Армавир, Темрюкский и Староминский районы, аргументировав это низкой стоимостью услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. Хотя отказ от заключения соглашений не является основанием для неисполнения переданных государственных полномочий.

На сегодняшний день заключены соглашения о предоставлении субвенций на 2018 год с сорока муниципалитетами на сумму 12325,6 тысячи рублей. Управлением ветеринарии ведется работа по подписанию дополнительных соглашений с муниципалитетами, которые учли увеличение с 1 июня 2018 года объема финансирования на предоставление субвенций.

По словам секретаря комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК Андрея Булдина, ситуация усугубляется тем, что вопросы обращения с животными (порядок регистрации и перерегистрации владельцами животных, обязанность их стерилизации и чипирования, ответственность владельцев домашних животных в части их содержания) полностью не отрегулированы на федеральном уровне. Но Законодательным Собранием, несмотря на это, были приняты изменения в закон «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае», которыми был установлен порядок регистрации и перерегистрации владельцами своих собак и кошек, а также введена обязанность их стерилизации и чипирования. Другим нормативным актом была установлена административная ответственность владельцев домашних животных.

Депутаты обсудили, с какими проблемами помимо финансового обеспечения сталкиваются власти на местах при реализации полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, внесли конкретные предложения по их решению. Особенно сложная ситуация, как было отмечено, наблюдается в городах.

Участники совещания пришли к выводу, что проблема требует комплексного подхода и урегулировать ее получится лишь совместными усилиями различных структур: органов власти и местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций. В Сочи, например, нашли решение проблемы с участием представителей бизнеса. Здесь создан частный приют по содержанию бездомных животных. Такая же организация за счет представителей бизнеса создается в Новороссийске.

— Давайте запланируем на осень проведение в Краснодаре совещания с заместителями глав муниципальных образований и всеми заинтересованными ведомствами, где рассмотрим в том числе и положительный опыт Сочи в решении этой непростой проблемы,— предложил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По итогам планерки парламентарии дали ряд рекомендаций по активизации работы Управлению ветеринарии Краснодарского края, а профильному комитету ЗСК поручено продолжить осуществление контроля за реализацией краевого законодательства в данной сфере.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА