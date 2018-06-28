Школ открытие всегда событие

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минькова побывала в двух школах и детском саду краевого центра, которые готовятся к открытию.

Первым пунктом рабочей поездки стала новая школа на 1550 мест по улице им. Героя Яцкова. Она откроет свои двери для детей уже 1 сентября. Это первая школа в Краснодаре, которая была выкуплена муниципалитетом у строительной компании, одна из самых комфортных и современных в городе.

Анна Минькова осмотрела столовую на 582 места, спортивный и тренажерный залы, библиотеку, специализированные кабинеты, медпункт. Актовый зал со сценой на 592 посадочных места оборудован по принципу концертного. Вице-губернатор предложила проводить в нем краевые педсоветы.

Также она поручила заместителю мэра Краснодара по соцвопросам Лилиане Егоровой рассмотреть возможность создания в учреждении лаборатории робототехники.

— Важно определить профиль школы. У нас есть ряд школ в сельской местности аграрного профиля, это очень востребовано, и мы понимаем, куда выпускники потом будут поступать. Краснодарские школы не должны быть исключением, особенно когда мы говорим о таком большом проекте. Нужно наладить серьезную профильную работу,— сказала Анна Минькова.

Затем заместитель главы Кубани осмотрела строящийся корпус гимназии №23 на четыреста мест на улице Бакинской. В новом корпусе разместят классы начальной школы, оборудуют спортивный и актовый залы, пищеблок и столовую. Сейчас на объекте идет монтаж металлических конструкций кровли и внутренних инженерных сетей, штукатурные работы, благоустройство территории.

Здание возводится в рамках федеральной программы «Жилище», его планируется достроить к концу 2018 года. Анна Минькова обсудила с мэром города Евгением Первышовым стоимость проекта и механизмы финансирования.

Также вице-губернатор посетила детский сад на проспекте им. Константина Образцова. Этот участок города был определен под строительство блока социальных объектов по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Такое решение принято в ходе встреч руководства края с жителями Солнечного микрорайона.

Детский сад возведен застройщиком под выкуп муниципалитетом. Он рассчитан на двести мест. В двухэтажном здании предусмотрен медицинский блок, пищеблок с вертикальным подъемником для доставки блюд на второй этаж, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов.

В настоящее время идет процедура ввода объекта в эксплуатацию. Анна Минькова акцентировала, что, если детсад готов, открытие не должно откладываться, и призвала принять все меры для этого.