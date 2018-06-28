Бумага уходит в прошлое

До конца года все муниципалитеты Кубани перейдут на электронную систему рассмотрения обращений граждан.

С 1 июня на электронный документооборот перешло уже 15 муниципалитетов. Ейский, Красноармейский, Кореновский и Апшеронский районы внедрят систему до 29 июня.

Как подчеркнула директор краевого Департамента внутренней политики Галина Москалева, уход от пересылки бумажных документов — важное достижение.

— Кроме того, с помощью электронного документооборота мы повышаем оперативность и эффективность работы органов местного самоуправления с проблемами и пожеланиями населения,— добавила глава ведомства.

Раньше на передачу в администрацию муниципалитета всех документов уходило не менее десяти дней — столько занимала их доставка по почте. Теперь исполнители на месте смогут начать работать с обращением уже через тридцать минут после того, как все данные по нему будут готовы.

После рассмотрения обращения ответы на имя заявителя и руководства краевой администрации также направляются в электронном виде. Свой ответ житель края может получить на личный адрес электронной почты.

Кроме того, взаимодействие в электронном виде с муниципальным образованием позволит автоматизировать работу в части ежемесячного предоставления в Администрацию Президента РФ информации о результатах рассмотрения обращений граждан.