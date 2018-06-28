Невыносимая горечь бытия

В краснодарском «Одном театре» состоялась премьера спектакля по пьесе минского драматурга и киносценариста Андрея Иванова «С училища». Новая постановка Арсения Фогелева придется по вкусу тем, кто не боится погружаться в нуар часто несчастливых будней человеческого существования и размышлять над тем, почему что-то происходит так, а не иначе.

Если честно, если бы заранее не поинтересовалась, о чем спектакль, то точно бы не пошла. И дело тут не в ненормативной лексике, которая так и сочится из актерских уст и разъедающим терпким ядом проникает в уши слушателей. Ее присутствие в тексте пьесы органично. Но вот думать о природе преступлений, совершаемых людьми, может быть, и нужно, но в условиях нашей сегодняшней жизни не очень хочется… И так много всего, что заставляет в голове всё чаще оставаться мысли о том, а не бессмысленно ли всё то, что происходит с тобой сейчас и вообще в жизни?

Хотя, с другой стороны, молодому зрителю спектакль, может, и будет полезен, поскольку размышления над парадоксами бытия сами по себе иногда приводят к потрясающим результатам. Например, к желанию что-то поменять в своей жизни и осознанию того, чем всё может закончиться, если этого не сделать.

Над спектаклем вместе с Арсением Фогелевым работала постановочная группа в составе художника Севы Громовикова, звукорежиссеров Артема Марова и Евгения Шостака, художников по свету Марии Панютиной и Алексея Савинова. И они создают такое сценическое пространство и атмосферу, что как нельзя лучше заставляют «въезжать» во всю эту омерзительно-приторную историю про любовь пэтэушницы к преподавателю философии.

Если говорить о стилистике спектакля, то режиссерский почерк Арсения Фогелева уже узнаваем. Его новая работа созвучна ануевской «Медее», премьера которой не так давно тоже оставила неизгладимое впечатление у поклонников «Одного театра».

В спектакле заняты Дарья Женихова и Екатерина Бушина, Артем Акатов, Евгений Женихов и Михаил Хмыз, заслуженная артистка Кубани Наталья Арсентьева, Елизар Харцев. Они играют неоднозначно, «с наворотом», выковыривая из себя всё то, что может зацепить зрителя, вскрыть его защитный панцирь и добраться до его ранимых мест, чтобы они прочувствовали всё то, чем живут их персонажи. Что ж, может, кому-то это и нравится. Но мне такой пытки больше не хочется…

Марина АРИНИНА

Фото Юрия КОРЧАГИНА