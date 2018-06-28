«Театральный разъезд» полон сюрпризов

На сцене Краснодарского краевого театра кукол состоялся вечер театральных капустников. «Театральный разъезд» всегда полон сюрпризов. Это традиционное мероприятие. знаменующее завершение театрально-концертного сезона.

В прошлом году, благодаря Краснодарскому отделению Союза театральных деятелей России и Министерству культуры региона, «Театральный разъезд» снова стал частью культурной жизни Кубани после многолетнего перерыва.

Работники сцены шутили на актуальные профессиональные и злободневные общественные темы.

На сцену выходили актеры Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького, Музыкального театра Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова, Нового театра кукол и Молодежного театра Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера», Краснодарского краевого театра кукол и Туапсинского театра юного зрителя, Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна, Армавирского театра драмы и комедии, «Одного театра» и студенты Краснодарского государственного института культуры.

По окончании мероприятия председатель Краснодарского отделения Союза театральных деятелей России Анатолий Дробязко вручил всем участникам капустника памятные награды — «Золотые маски Кубани» ручной работы.

Фото Юрия КОРЧАГИНА