Мысленное путешествие по России

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко пройдет выставка памяти Александра Андреевича Калашникова (1937—2017) «Русь православная».

Для мастера характерен особый искренний повествовательный художественный язык. И эта особенность наиболее ярко проявляется в работах автора в связке архитектуры церквей и пространства, линии горизонта и раскрывающихся взору далей. Ему, как верующему человеку, как художнику, просто невозможно было не восхищаться красотой храмов и великолепием русских просторов.

Долгое время Александр Андреевич жил и работал в Орле. С 1972 года художник проживал в Краснодаре. Постоянно, практически до конца жизни, выезжал на пленэры в Воронеж, Задонск, Ярославль, Болхов и другие города. Еще в молодости на мотоцикле объездил все окрестности Орловской, Курской, Липецкой, Тульской областей и большей части Центральной России. Больше сорока лет Александр Андреевич жил и творил на Кубани. В большинстве работ присутствуют изображения храмов, часовен, монастырей.

Рассматривая его картины, можно мысленно пересечь почти всю Россию. Каждая картина автора рождена в творческом поиске, в таком пейзаже-настроении предельно ясно отражается внутренний мир автора. В своих полотнах художник стремится поймать и передать ускользающую красоту и гармонию окружающего мира. Талант мастера кисти раскрывается в будничных по характеру сюжетах лирично, легко и свободно.

На его полотнах запечатлена увиденная во время многочисленных путешествий российская глубинка как место гармонии и душевного покоя, отправная точка человечности и красоты. Работы Александра Андреевича Калашникова — это органичный сплав мудрости простой композиции и непосредственности. Его живопись предполагает особое к ней отношение: неспешное, внимательное, заинтересованное.

Выставка будет работать с 28 июня по 15 июля 2018 года.