Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова порадовал меломанов и всех поклонников оперы своей новой работой — оперой Джузеппе Верди «Риголетто».

В Краснодаре опера поставлена впервые. И жители столицы Кубани увидели новое прочтение классической оперы Джузеппе Верди — в формате semi-stage. Это полуконцертная-полусценическая версия. Современные декорации, железный занавес, стилистика гангстерских фильмов и нуар детективов 20—30-х годов ХХ века не умаляют итальянский колорит великой оперы, но приближают ее к современному восприятию.

Одно из самых известных произведений Джузеппе Верди на краснодарской сцене постановил художественный руководитель Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н. Сац, лауреат премии «Золотая маска» Георгий Исаакян. Дирижер-постановщик — художественный руководитель Краснодарского музыкального театра, дирижер Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Владислав Карклин. Художник-сценограф — главный художник Краснодарского музыкального театра, заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Баранова.

Сюжет «Риголетто» Верди считал лучшим из всех положенных им на музыку. Среди выдающихся исполнителей титульной партии — Тито Гобби, Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и другие.

Сегодняшнее обращение к «Риголетто» в Краснодаре стало возможным в том числе благодаря тому, что труппа обладает великолепным артистом, которому по плечу исполнение партий любой степени сложности. Ведущий солист Краснодарского музыкального театра, обладатель бархатного баритона и замечательного драматического дарования, заслуженный артист Кубани Владимир Кузнецов выступил в партии Риголетто, отметив таким образом двадцатилетие своей творческой деятельности в родном театре.

В партии Джильды выступила выпускница Санкт-Петербургской консерватории и Оперного центра Пласидо Доминго (Centre de Perfeccionament Plácido Domingo), лауреат международного конкурса Ольга Жарикова. Партию Герцога исполнил солист Мариинского театра, лауреат всероссийского конкурса и дипломант международных конкурсов Станислав Леонтьев.

Фото Юрия КОРЧАГИНА