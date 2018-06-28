Ради нашего и вашего завтра

На минувшей неделе в станице Анастасиевской у детворы старейшего детского сада №49 случился праздник: начало лета было ознаменовано появлением на игровой площадке детсада ярких необычных «новоселов» — качелей и песочницы. В присутствии главы сельского поселения Александра Григорьевича Семко руководитель компании — ООО «Наш Двор-РСК», официального представителя фабрики «Наш Двор» в Краснодарском крае, Юрий Алексеевич Минин передал оборудование в дар детскому саду. Заведующая детсадом Татьяна Николаевна Залога не скрывала радости: для 105 воспитанников этот сад стал вторым домом, для чего педагоги и родители приложили немало усилий, и подарок очень кстати. Сотрудничество, к слову, вышло взаимовыгодным. В детском саду взвесили свои финансовые возможности и готовы сделать заказ нового оборудования, ведь доверие к продукции фабрики «Наш Двор» проверено временем: в прошлом году станичная детская площадка была оснащена игровыми элементами именно этого предприятия на радость сельской детворе.

Как бы успешно мы ни работали, какие успешные проекты бы ни развивали, признаемся, что дети — главный наш проект. Только уважение, искренняя поддержка их интересов, а не затворничество с раннего детства в четырех стенах за компьютерными играми помогут сформировать правильную систему ценностей, развить умственный и физический потенциал. Так что иной раз лучше убрать планшетник, выключить компьютер и достать любимую книжку, а то и просто вместе прогуляться на улице, в парке, в детском городке. А вот чтобы прогулки были интересными, познавательными, развивающими и обязательно безопасными, для этого давно и успешно работают конструкторы и дизайнеры первоуральской фабрики «Наш Двор», производящей и поставляющей современное сертифицированное оборудование для детских площадок. Ее представительства сегодня созданы в семидесяти регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. Есть такое представительство и на Кубани, в городе-герое Новороссийске. Руководителя компании — «Наш Двор-РСК» Юрия Алексеевича Минина знают в муниципальных образованиях и сельских поселениях. Он не только выступает как менеджер солидной фирмы, но и в рамках программы социального партнерства компании «Наш Двор-РСК» предлагает выгодное сотрудничество всем, кто заботится о нашем завтра уже сегодня.

— Скажу сразу,— отмечает Юрий Алексеевич,— предваряя главный вопрос всех мам и пап: наш главный приоритет при производстве — безопасность. При проектировании детских площадок конструкторский отдел предприятия принимает к исполнению существующие стандарты и нормы безопасности. Вся продукция соответствует ГОСТам и техническим регламентам Евразийского союза, а также прошла международную сертификацию TUV.

В ассортименте фабрики «Наш Двор» 160 игровых и спортивных комплексов, более пятисот разнообразных модулей для детских игровых площадок, 220 единиц оборудования для спортивных площадок и свыше ста элементов благоустройства территорий. Компания «Наш Двор» разрабатывает и создает детские площадки, которые вовлекают в активную игру, заряжают уверенностью в себе и помогают детям общаться друг с другом, стимулируя активность ребенка, развивая соревновательность, стремление к познанию.

— Возвращаясь к безопасности: идет ли речь о безопасности экологической?

— Обязательно. Это фундаментальное требование выполняется производителями неукоснительно, ведь основными материалами при производстве оборудования для детских площадок являются чистая древесина уральских лесов и металл, произведенный на местных заводах, безопасность сырья подтверждается сертификатами соответствия. Что касается безопасности чисто физической, то передовая мысль на этот счет не стоит на месте. У нас есть конструкции высотой с трехэтажный дом, но все параметры просчитаны до миллиметра, и мы гарантируем, что ничего не рухнет, не качнется, не перекосится.

— Вы подчеркиваете развивающий характер оборудования, но дети-то разные, и прежде всего — по возрасту…

— Мы это учитываем. Разработан ассортимент оборудования для разных возрастных групп: от самых маленьких — не старше трех лет до подростков с четырнадцати лет. И что важно, каждая возрастная группа найдет здесь что-то интересное, увлекательное для себя.

— Насколько доступно сделать заказ, как согласовать проект, в какие сроки можно получить оборудование? Ведь Урал не ближний свет…

— Никаких проблем. В среднем срок исполнения заказа в связи с большой востребованностью продукции стандартный: до тридцати рабочих дней. Сотрудник компании «Наш двор-РСК» согласовывает с заказчиком проект, все условия, он же контролирует сроки доставки заказа. Кроме того, при необходимости наш сотрудник выезжает на место и делает замеры площадки, после согласования проекта и подписания договора мы делаем 3D-макет. Все вопросы от заказа до его исполнения можно решать по телефонам, указанным на нашем сайте. До утверждения проекта обеими сторонами можно внести любые коррективы. Быстро и качественно наши специалисты выполнят монтаж сложного оборудования, будут вести гарантийное и, что очень важно, постгарантийное обслуживание.

Любовь ЧУЦКОВА

Телефон руководителя представительства в Краснодарском крае 8 (928) 661-20-92, сайт: www.nashdvor-RSK.ru