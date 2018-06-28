ОГЭ и ЕГЭ сдались

О предварительных итогах государственной аттестации школьников «Кубани сегодня» рассказал директор МКУ «Краснодарский научно-методический центр» Федор Ваховский.

Единый «гос» — явление мировое

— Федор Иванович, как много россиян сдавали Единый государственный экзамен?

— В России ЕГЭ сдавало более 730 тысяч человек, в том числе 645 тысяч выпускников школ текущего года. Замечу, что экзамены проходили в 51 стране мира, другими словами, ЕГЭ — это явление мировое. Девяносто четыре процента участников ЕГЭ сдавали русский язык, 80 процентов — а в Краснодарском крае более 87 процентов — базовую математику. За чистотой проведения ЕГЭ следило более 50 тысяч общественных и онлайн-наблюдателей.

Еще в прошлом году Краснодарский край вошел в «зеленую зону» как регион, обеспечивающий проведение ЕГЭ без сбоев и нарушений, что важно само по себе и притом не может не вызывать чувство глубокой удовлетворенности его организаторов.

— Говорят, что скоро среди обязательных ЕГЭ появятся новые предметы…

— В этом году, как и прежде, для получения аттестата о среднем образовании необходимо сдать два обязательных экзамена: базовую математику и русский язык. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в перспективе экзаменов будет значительно больше, чем сейчас, когда школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обязательных и один по выбору. Предполагается, что в 2020 году в число обязательных предметов будет введена отечественная история, а с 2022 года — иностранный язык.

Глава Минпросвещения отметила, что три экзамена — «это настолько мало, что даже неприлично об этом говорить. Потому что нет ни одной страны мира, ни одной, это я заявляю совершенно с полной ответственностью, которая не сдавала бы математику, родной язык, родную историю и иностранный язык и дальше по выбору. Мои оппоненты готовы вернуться к экзаменам прошлой поры, при этом никто из них не спрашивает и не говорит, какое количество экзаменов они готовы сдавать. А я им напомню: шесть-семь. Они готовы сейчас сдавать эти экзамены? Думаю, что нет».

— Какое количество баллов сегодня гарантирует выпускнику школы поступление в вуз?

— Напомню, что для получения аттестата достаточно набрать по русскому языку 24 балла; минимальный балл ЕГЭ по математике базового уровня для получения аттестата — три балла по пятибалльной шкале и 27 баллов — по профильному уровню математики.

Выпускники, не набравшие нужных баллов на обязательных ЕГЭ (русский язык и базовая математика), могут их пересдать в резервные дни в июне или сентябре.

Для поступления в вуз установлен свой минимальный порог: по русскому языку — 36 баллов, по профильной математике — двадцать семь. Однако каждый вуз вправе устанавливать свой минимальный балл ЕГЭ — выше установленного Рособрнадзором, что в первую очередь делают престижные университеты. И здесь разница между минимальным порогом Рособрнадзора и планкой вуза может достигать 20—40 баллов и даже более.

А что Кубань и Краснодар?

— Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству выпускников. Какие результаты они показали на ЕГЭ?

— ЕГЭ в нашем регионе в 129 пунктах проведения экзамена (год назад их было 124) сдавало более 24 тысяч выпускников. В Краснодаре единый госэкзамен сдавали 4986 выпускников-2018, что на 20 процентов больше, чем год назад, из 86 муниципальных, трех государственных, шести частных школ и Краснодарского президентского кадетского училища. Как отмечают специалисты Рособрнадзора, результаты ЕГЭ-2018 сопоставимы с итогами 2017 года — примем их оценку как совершенно объективную и для нас.

— А если сравнить результаты математики и русского языка в Краснодаре и нашем крае с российскими…

— Математику на базовом уровне сдавали 4670 краснодарских выпускников (94 процента всех одиннадцатиклассников) — более половины из них (53,6 процента) получили пять баллов, на четыре и пять написали около 91 процента ребят. Средний балл составил 4,43, тогда как российский показатель — только 4,29. Количество одиннадцатиклассников, получивших двойки, в Краснодаре в три раза меньше, чем по стране. Профильную математику в Краснодаре сдавали 3043 выпускника — это 61 процент выпускников, как и в стране. Средний балл по стране — 49,8, а в Краснодаре — 51,15. Как и по стране, произошло значительное сокращение количества не преодолевших порога успешности: в стране — в два раза (около 7 процентов), в Краснодаре — на 70 процентов: с 10,2 процента в прошлом году до 6 процентов в нынешнем.

Русский язык в основной период сдавали 645 тысяч россиян, в Краснодаре — 4986 ребят. В стране 0,4 процента участников ЕГЭ не преодолели минимальный порог для получения аттестата в 24 балла — это на 0,2 процента меньше, чем в прошлом году. На Кубани 3772 выпускника получили максимальный результат — 100 баллов, в Краснодаре таких ребят тридцать девять. Расширилась география школ, где подготовлены стобалльники: это «новички» школы №58, 52 и 65. В лидерах по количеству стобалльников школа №101 и лицей №12 (по четыре человека), школы №16 и 100 (по три выпускника). Три выпускника получили сто баллов по двум предметам: химии и русскому языку — это Анастасия Дьяконова из школы №16, Бэла Нехай из школы №100 и Надежда Мандрыка из лицея №64.

Отрадно, что из 4986 выпускников школ Краснодара только один не преодолел порог успешности, а средний балл по русскому языку превышает российский на шесть единиц. По шести предметам: русскому языку, математике (базовый и профильный уровни), истории, химии, географии — средний балл у выпускников Краснодара выше, чем общероссийский, к тому же процент выпускников, не преодолевших порог успешности, значительно ниже, чем по стране.

Девятиклассники тоже справились

— Обязательный государственный экзамен, который сдают в девятых классах, такой же массовый, как и ЕГЭ?

— ОГЭ в России сдавали 1325 тысяч выпускников девятых классов. Девятиклассников в Краснодарском крае более 57 тысяч, в Краснодаре — 10688 человек. По сравнению с прошлым годом только в нашем городе их количество увеличилось на 11 процентов, или на 1156 человек. Для получения аттестата выпускникам девятых классов необходимо было сдать четыре предмета: два обязательных — русский язык и математику (их результаты учитываются при формировании рейтинга ТОП-500 лучших школ России) и два предмета по выбору.

— Были ли на ОГЭ какие-то новшества?

— В этом году Рособрнадзор провел апробацию итогового собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов: 95 процентов девятиклассников получили зачет. С будущего года итоговое собеседование войдет в штатный режим и зачет станет допуском к сдаче ОГЭ — своего рода аналогом итогового сочинения как допуска к сдаче ЕГЭ.

— Как школьники краевой столицы справились с русским и математикой?

— В Краснодаре результаты ОГЭ-2018 по русскому языку находятся практически на уровне прошлого года: почти каждый четвертый сдал ОГЭ по русскому языку на отлично, двойки получили 2,3 процента девятиклассников, год назад — 2,4. Средний балл стабильно составляет 28,6, хотя в четырнадцати школах он составил тридцать и более. Лучше всех русский язык знают в гимназиях №3, 23, 36, 92, Краснодарском президентском кадетском училище, лицее №48, частных ОУ: гимназии «Эрудит», СОШ «Новатор», Краснодарской многопрофильной школе и др.

По математике 76 процентов девятиклассников получили четверки и пятерки (для сравнения: в 2017 году — 69 процентов). Средний балл вырос на 0,5 процента — до 17,5, это самое высокое достижение за последние три года. Самые высокие результаты достигнуты в Краснодарском президентском кадетском училище, лицеях №4, 48, 64 и 90, гимназиях №33, 36 и 92, 33, Русской православной школе, лицее «ИСТЭк», гимназиях «Эрудит», «Альтернатива».

— А как обстоят дела с предметами по выбору?

— Скажу сразу, что их результаты радуют. Например, значительно вырос средний балл по литературе: с 14,9 в прошлом году до 22,5 в текущем. Количество сдавших на хорошо и отлично составило 79,3 процента против 65,7 процентов год назад: эти 13 процентов нам обеспечила апробация итогового собеседования по русскому языку.

Более 13 процентов девятиклассников сдавало английский язык. Семьдесят семь процентов получили четыре и пять, средний балл — 57 выше на 0,6 прошлогоднего. Этот результат следует признать хорошим, поскольку максимальное количество баллов по иностранному языку — семьдесят. Также по шести предметам из одиннадцати (исключая французский и немецкий языки, которые сдавали трое и десять учеников соответственно) возрос средний балл, в том числе по математике, литературе, географии, английскому языку, химии и биологии.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО