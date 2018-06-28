Главная преграда на пути опасностей

Трудно переоценить важность и значимость дела, которое выполняют спасатели и пожарные, нередко рискуя своими жизнями. Все они своим самоотверженным трудом вносят вклад в укрепление безопасности нашего региона.

Мы беседуем с главой Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергеем Капустиным.

— Сколько районов края подвержено угрозе паводков и какие муниципалитеты традиционно вызывают особую тревогу?

— Всего в зону затопления попадает 37 муниципальных образований, 49625 домов, количество населения — 149934 человека, сельскохозяйственные угодья на площади 24628,69 га, 2071 объект экономики и 896,9 километра линии связи.

Наиболее подвержены затоплениям и подтоплениям в период паводков территории Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Северского, Абинского, Крымского, Курганинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского и Туапсинского районов, а также Армавира, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска и Сочи.

Основной причиной образования паводков являются дождевые осадки с интенсивностью 50—100 мм/сутки и более. Учитывая, что один миллиметр осадков соответствует выпадению 1 л воды на 1 кв. м земной поверхности, это количество осадков равнозначно поступлению 50—100 литров воды на 1 кв. м горных склонов. Поверхность склонов не может сразу впитать и удержать такое количество воды — и она устремляется вниз, в русло рек и водотоков. Увеличение водности приводит к резкому подъему уровня воды и затоплению прилегающих к реке территорий. Как следствие для рек и водотоков горной области Краснодарского края характерна исключительная внезапность, скоротечность и разрушительность паводочных явлений.

Поэтому МО, расположенные в горной и предгорной части, вызывают особую тревогу и требуют повышенного внимания в паводкоопасный период.

— Как прошло весеннее половодье в этом году? Летом ожидаются нестандартные ситуации?

— В целом весеннее половодье в крае в этом году прошло без сильных потрясений, чрезвычайные ситуации не объявлялись.

Но на территории края половодье не ограничивается только весенним периодом. Так как основные реки берут начало в горах Большого Кавказа, с высот более 2500 м, где и в летнее время сохраняется снежный покров, то половодье у нас растянуто во времени и носит характер весенне-летнего с пиком в мае — июле.

Сейчас как раз мы находимся в период максимального развития весенне-летнего половодья, и события последних дней — высокие уровни воды в Кубани, паводок на Урупе, в Мостовском районе как раз подтверждают это. В этом году снеговые запасы были ниже нормы. Поэтому снеготаяние не привело к резким подъемам уровня в реках края, но в развитии весенне-летнего половодья значительную, если не главную роль играют выпадающие осадки. Как правило, наложение дождевых осадков на повышенный фон уровня в реках, вызванных таянием снега, и приводит к формированию паводков на реках. Именно в период июня — июля в крае отмечается наибольшее количество выпадающих осадков за летний период.

В результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, наблюдавшихся 15—16 июня на территории Краснодарского края, а также Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, в связи с прошедшими очень сильными дождями (более 70 мм) в бассейне рек Большой и Малый Зеленчук, реки Кубани и повышенного сброса воды с Невинномысского гидроузла (17 июня сброс вырос с 600 м куб./сек до 1500 м куб./сек) на территории края 17—19 июня произошло повышение уровня воды местами с достижением опасных отметок в бассейнах рек Кубани, Лабы и Урупа.

— Какая работа проводится по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками?

— В целях безаварийного пропуска половодья и паводков в 2018 году в крае проведен весь комплекс организационных и практических мероприятий, в том числе разработаны, утверждены и уточнены все необходимые планирующие документы. Это план мероприятий по безопасному пропуску половодья и паводков в бассейне реки Кубани на территории Краснодарского края в 2018 год, план мероприятий по безопасному пропуску паводков в условиях ледостава на участке реки Кубани от Краснодарского водохранилища до устьев рек Кубани и Протоки в 2018 году, план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края.

Определено и подготовлено 654 пункта временного размещения населения вместимостью 135 тыс. 219 человек, в наличии 1601 резервный источник питания, на случай эвакуации населения выделяется 320 транспортных средств для доставки в пункты размещения.

Кроме этого создан резерв материальных ресурсов и финансовых средств Краснодарского края на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в объеме 89 млн 961 тыс. рублей.

Резерв материальных ресурсов органов местного самоуправления создан в 44 муниципальных районах и городах края. Объем материальных средств составляет 107 млн 707 тыс. рублей. Объем финансовых средств составляет: краевых средств — 455,9 млн рублей, муниципальных средств — 173,5 млн рублей.

Для отработки мероприятий по защите населения и территории края от чрезвычайных ситуаций природного характера в паводкоопасный период с 18 по 19 апреля 2018 года проведено комплексное командно-штабное учение по теме «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Краснодарского края».

Всего в практических мероприятиях учения за два дня приняло участие более 25,9 тыс. чел. и почти 5,3 тыс. ед. техники. В период проведения учений были осуществлены мероприятия по подготовке к паводкоопасному периоду, а именно: расчищено от карчей 43 км рек, очищено 103 км ливневок и 271 подмостовое пространство, расчищен 41 км береговых линий рек, проведено обследование 33 км гидротехнических сооружений, проверены и обновлены запасы инертных материалов — 36360 т.

Для подготовки мероприятий и выработки соответствующих решений по предупреждению затоплений населенных пунктов края 30 марта 2018 года проведено заседание комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Решением комиссии рекомендовано руководителям органов власти всех уровней обратить особое внимание на обеспечение безопасного пропуска паводковых вод и половодья 2018 года, в том числе на техническое состояние отдельных участков защитных дамб в низовьях рек Кубани, Протоки, а также на реках Белой, Лабе, Урупе, на работу межведомственных оперативных групп, работу системы экстренного оповещения населения.

Девятнадцатого июня 2018 года под руководством главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева в целях обеспечения готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края к пропуску летнего паводка проведено внеплановое заседание комиссии, на котором были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасного пропуска паводка на реках Краснодарского края.

— Какие гидротехнические сооружения находятся под особым контролем?

— Все гидротехнические сооружения в крае, а их более двух тысяч, находятся на контроле соответствующих балансодержателей.

Особенное внимание уделяется крупным гидротехническим сооружениям, а именно Краснодарскому, Неберджаевскому, Шапсугскому, Крюковскому, Варнавинскому. Организовано постоянное взаимодействие с Кубанским бассейновым водным управлением, а также с ФГБУ «Краснодарское водохранилище».

На постоянном контроле находится приток воды, водосброс, а также объем воды и свободная противопаводковая емкость вышеуказанных водохранилищ.

— Проводятся ли разведки по определению снегозапаса в горах?

— Каждый год в период, соответствующий максимальному накоплению снега, в горах Западного Кавказа подразделениями Росгидромета выполняются снегомерные работы с целью определения влагозапаса в снежном покрове, то есть какое количество воды поступит в реки края во время таяния снега в весенне-летний период. Это позволяет определить долю снеговой составляющей в развитии весенне-летнего половодья, спрогнозировать приточность в Краснодарское водохранилище и, учитывая характеристики снега, определить, когда и с какой интенсивностью будет происходить его таяние и поступление воды в реки. На основании снегомерных работ подразделениями Росгидромета составляется прогноз развития половодья в бассейнах рек Кубани.

— Еще несколько лет назад состояние наших рек вызывало опасения по время паводков. Как дела обстоят сейчас? Все ли реки имеют необходимую пропускную способность?

— В крае ведется планомерная работа по расчистке русел рек, которую выполняет Министерство природных ресурсов. И эту работу необходимо проводить постоянно: наши реки, особенно горные, во время паводка превращающиеся в бушующие потоки, несут большое количество обломочного материала, карчей, веток и просто мусора, который смывается с берегов. И после каждого паводка требуется расчистка подмостовых переходов в первую очередь от карчей. Именно накопление карчей во время паводков под мостовыми переходами и в местах сужений рек является причиной формирования подпора и резкого подъема уровня рек и подтопления прилегающих территорий. Поэтому силами министерства, муниципальных образований выполняются обследования рек, особенно перед прохождением весенне-летнего половодья с целью выявления таких проблемных участков и проведения своевременных работ по их расчистке. Эта работа ведется на постоянной основе — круглогодично.

— Как осуществляется контроль уровней воды в реках?

— На территории Краснодарского края с 2013 года установлена и действует автоматизированная система мониторинга паводковой ситуации. В настоящее время система состоит из 189 автоматизированных гидрологических комплексов, установленных на 145 реках в 29 муниципальных образованиях, в том числе и в Краснодаре. Измерения уровня воды ведутся круглосуточно, через каждые десять минут. АГК оборудованы бесконтактными радиолокационными датчиками с погрешностью измерения не более 3 мм.

Данная система уникальна, и ее аналогов по охвату рек и территории в стране нет. Система контролирует не только уровни воды в реках, но и уровень Азовского моря, что позволяет проводить мероприятия по своевременному предупреждению нагонов на Азовском побережье нашего края.

За прошедшие пять лет противопаводковая система показала свою надежность и эффективность. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. В настоящий момент выполнены проектные работы по дальнейшему развитию системы мониторинга паводковой обстановки. В этом году система пополнится датчиками контроля осадков, что позволит увеличить заблаговременность предупреждения об опасности возникновения ЧС.

Кроме этого мониторинг гидрологической обстановки осуществляется с помощью гидрологических постов Краснодарского гидрометеоцентра (51 пост), Сочинского гидрометеоцентра (25 постов).

— Куда поступает информация с гидрологических комплексов и сколько времени необходимо для обработки информации и оперативного реагирования?

— Вся информация об уровнях с АГК постоянно в круглосуточном режиме незамедлительно поступает в ЕДДС муниципальных образований оперативным дежурным края, ЦУКС МЧС по краю и в центр сбора, обработки данных и контроля паводковой обстановки, который находится в городе Краснодаре, что позволяет в непрерывном режиме отслеживать обстановку на реках и водных объектах края и своевременно доводить до оперативных служб информацию о возможном возникновении ЧС.

Реагирование происходит сразу, как только система дает сведения о резком подъеме уровня воды в конкретной реке и возникновении угрозы достижения неблагоприятной или опасной отметки. Сразу выезжают оперативные группы на реку, которые уже на месте проводят оценку обстановки с точки зрения принятия необходимых превентивных мер, выставляются временные посты наблюдения за рекой.

Кроме этого в случае наблюдения скорости подъема воды выше заданного система формирует предупреждение (режим повышенной готовности) и рассчитывает прогностическое время достижения неблагоприятной отметки уровня. При достижении уровня воды, соответствующего наступлению неблагоприятного или опасного явления, автоматический гидрологический комплекс автоматически переходит в режим учащенных измерений — и сразу автоматически формируется тревожное сообщение в виде SMS-сообщения, которое направляется главам муниципальных образований, начальникам ГО и ЧС муниципальных образований.

— Во всех ли муниципалитетах работает региональная автоматизированная система оповещения населения?

— На территории 29 муниципальных образований края созданы системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, включающие в себя 706 сиренно-речевых установок в 322 населенных пунктах.

Автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и системы экстренного оповещения населения муниципальных образований в совокупности составляют комплексную систему экстренного оповещения населения Краснодарского края.

В настоящее время в состав РАСЦО включено 1449 оконечных устройств оповещения, из них 1342 сирены и 107 сиренно-речевых установок, а также 498 оконечных устройств местных систем оповещения населения.

— Достаточно сотрудников и техники в случае возникновения ЧС?

— В целях предотвращения опасных последствий паводка за счет средств краевого и муниципальных бюджетов создана краевая группировка сил и средств в составе 2613 человек, 428 единиц автотехники, 142 плавсредств, 305 комплектов аварийно-спасательного инструмента.

Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края в постоянном режиме совместно с муниципальными образованиями края ведется постоянный мониторинг складывающейся паводковой ситуации на территории края.

Все службы края с 7 июня 2018 года находятся в режиме функционирования «повышенная готовность».

В целом считаю, что край готов к пропуску паводковых вод.

— Если говорить о пожарах, то какой период на Кубани считается наиболее пожароопасным?

— Каждый сезон времени года имеет свои особенности с точки зрения пожароопасности. В соответствии с прогнозом погоды, предоставленным Краснодарским ЦГМС с апреля, когда начался активный прогрев подстилающей поверхности, возросло число возгораний в лесах и на ландшафте.

С учетом обстановки, сложившейся в начале 2018 года, статистических многолетних и оперативных данных наиболее пожароопасный период в 2018 году — с июня по октябрь. В случае установления сухой и жаркой погоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального и межмуниципального уровня и происшествий, связанных с возгораниями лесных массивов края, на территориях Армавира, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, а также Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Северского, Лабинского, Мостовского, Туапсинского, Отрадненского и Успенского районов.

В зону высокой пожароопасности попадает территория 23 муниципальных образований, 296 населенных пунктов с населением 343299 человек. Под угрозу лесных и ландшафтных пожаров — 30 участковых больниц, 33 социально значимых объекта, 114 средних образовательных учреждений и 111 детских дошкольных учреждений.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края начало пожароопасного сезона на территории Краснодарского края установлено с 1 апреля.

Восьмого июня 2018 года под руководством главы администрации (губернатора) Краснодарского края В. И. Кондратьева в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, проведено внеплановое заседание комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тему «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Краснодарского края».

— С теплой погоды всё чаще на полях наблюдается выжигание сухой растительности. Кто-то дает разрешение на такой пал или все они незаконны?

— Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации и проводится в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного правилами.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться только при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных правилами, а также нормативным правовым актом МЧС России — Приказом МЧС РФ от 26 января 2016 года №26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».

— Какие меры наказания предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности?

— Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также должностные лица в пределах их компетенции.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

— Летом туристы стремятся не только попасть на море, но и провести отдых в лесных зонах. Какие рекомендации вы дадите любителям разводить костры в лесу?

— Прежде всего постараться не разводить огонь в лесу.

Если вы всё же решили развести огонь, необходимо принять все меры для предотвращения его распространения, а именно расчистить место под костер радиусом 1 м от сухой травы, веток, по возможности обложить место костра камнем.

Если огонь начал распространяться, то по возможности необходимо сообщить в пожарную охрану и принять посильные меры к тушению огня подручными средствами (землей, песком). Если, находясь в лесу, вы видите дым, необходимо по возможности сообщить в пожарную охрану и выйти из леса в противоположную сторону от наблюдаемого дыма.

— Как осуществляется мониторинг пожарной опасности в лесах?

— С помощью беспилотных летательных комплексов. Кроме этого маршруты патрулирования лесного фонда черноморского побережья, наиболее подверженного лесным пожарам, усиливаются за счет патрулирования на катере с акватории Черного моря.

Патрулирование лесного фонда осуществляется в соответствии с утвержденными маршрутами.

Организована работа отдела диспетчерского управления ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» по приему и обобщению информации о лесных пожарах, возникших на землях лесного фонда,— тел./факс 8 (861) 229-15-38, оперативными дежурными которого круглосуточно осуществляется мониторинг лесопожарной обстановки посредством космического мониторинга (ИСДМ — Рослесхоз). Все поступающие сигналы о задымлении отрабатываются лесопожарными подразделениями с выездом на место.

Также работает переадресация с единого федерального номера 8 (800) 100-94-00.

— Куда звонить в случае обнаружения очага пожара?

— В случае возникновения пожара необходимо звонить: 01 — со стационарного телефона, 101— с мобильных телефонов, 112 — с мобильных телефонов.

Хочется напомнить, что в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» граждане обязаны: при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

— Какая техника находится на вооружении министерства?

— На сегодняшний день противопожарная служба Краснодарского края состоит из 35 пожарных частей, расположенных в 26 муниципальных образованиях края, общей численностью 677 единиц личного состава.

Под прикрытием филиалов пожарных частей противопожарной службы Краснодарского края находятся 310 населенных пунктов с численностью населения более 400 тысяч человек.

Противопожарная служба имеет основные пожарные автомобили — 72 единицы; автомобили быстрого реагирования с мотопомпами и пожарно-техническим вооружением на автомобильном прицепе — 35 единиц; автомобили первой помощи — девять единиц; а также ранцевые огнетушители «Ермак» в количестве 215 штук для тушения природных пожаров в труднодоступных местах.

— Какие профилактические мероприятия по предотвращению ЧС проводит Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края среди населения?

— В целях организации работы по подготовке органов исполнительной власти и муниципальных образований Краснодарского края к пожароопасному сезону в феврале текущего года утвержден План основных мероприятий Краснодарского края по подготовке к пожароопасному сезону в 2018 году.

Данным планом определены задачи по взаимодействию Министерства природных ресурсов Краснодарского края с муниципальными образования, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

В 2018 году проведено четыре заседания комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых поставлены конкретные задачи всем органам власти.

Министерством природных ресурсов Краснодарского края разработан Сводный плана тушения лесных пожаров на территории Краснодарского края.

Для повышения эффективности мониторинга лесных загораний со стороны моря, в местах, недоступных видимости с постоянных пунктов наблюдения, созданы две группы морского реагирования с применением водной техники (катеров) на горных склонах.

В районах при повышении пожарной опасности по условиям погоды планируется увеличение количество патрульных групп посредством маневрирования силами и средствами пожарно-химических станций.

С целью информирования населения по вопросам мер пожарной безопасности и недопущению сжигания мусора, сухой травы, разведения костров, территориальными подразделениями пожарной охраны Краснодарского края проводятся сходы граждан, распространяется наглядная противопожарная агитация.

— Насколько часто в министерство поступают обращения граждан? На что чаще всего жалуются или обращают ваше внимание жители Кубани?

— Обращения в министерство по поводу пожаров поступают нечасто, но из тех, что поступают, можно выделить обращения с просьбой оказать материальную помощь после пожара. Но, к сожалению, законодательство регулирует отношения, связанные с предоставлением за счет бюджетных средств мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, а пожар не является таковой.

В связи с этим министерство рекомендует в целях гарантирования возмещения убытков, связанных с утратой (разрушением) или повреждением жилых помещений, осуществлять страхование жилых помещений в соответствии с законодательством.

— Что необходимо помнить всем жителям края?

— Соблюдать требования пожарной безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного сезона необходимо обеспечить наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкостей (бочек) с водой или огнетушителей.

Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни!

Артем БАЙКОВ