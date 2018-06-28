Как спастись от жары

Лето вступило в свои права, и температура воздуха выше 30 градусов становится на Кубани практически постоянной. Вместе со специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края «Кубань сегодня» напоминает своим читателям правила поведения в знойные летние дни.

Почему нам так тяжело

Пока температура воздуха ниже нормальной температуры тела человека в 36,6 градуса по Цельсия, кровь активно циркулирует непосредственно под кожей, отдавая тепло во внешнюю среду и таким образом охлаждая организм. Когда температура воздуха становится выше 38 градусов, активизация кровотока под кожей уже не помогает организму охлаждать себя и тело человека включает механизм централизации кровотока — уменьшения кровоснабжения периферических сосудов. Это сильно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к развитию ее заболеваний. Кроме того, сгущение крови происходит в условиях повышенного потоотделения и при недостаточном восполнении потерянной организмом жидкости. Такой процесс может происходить и при менее экстремальных температурах.

Кто рискует больше всех

Конечно же, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку основной риск для здоровья в жару связан со сгущением крови и повышенным риском образования тромбов. С наступлением жары сердечникам следует как можно быстрее обратитесь к врачу: возможно, вам потребуется корректировка лекарственной терапии. Кроме того, необходимо регулярно измерять давление и не забывать принимать лекарства.

Что делать

Как можно дольше находитесь в помещении с кондиционером или хотя бы вентилятором. Не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Возможно, температура в 26 градусов тепла в офисе покажется не очень комфортной, но, если за окном 38 градусов, это будет безопаснее для здоровья. Если работа требует пребывания под прямыми лучами солнца, старайтесь раз в 10—15 минут уходить в тень или кондиционируемое помещение.

Избегайте длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00. Пребывание на солнце в жаркий период небезопасно даже для абсолютно здоровых людей. С 12:00 до 16:00 солнце имеет наибольшую активность, поэтому в этот промежуток времени защищайте от ультрафиолетовых лучей все участки тела: носите закрытую одежду и пользуйтесь солнцезащитным средством. Сведите к минимуму использование декоративной косметики, а лучше вообще откажитесь от нее. Кожа в жару дышит особенно усиленно, интенсивно потеет, тем самым охлаждая тело человека. Закупорив поры, вы способствуете перегреву организма.

Носите одежду преимущественно из натуральных тканей, которая не мешает коже дышать и не способствует перегреванию организма. Как можно меньше проводите времени на солнце. Если этого не избежать, защищайте голову с помощью шляпы или зонтика. Почаще принимайте водные процедуры, чтобы очистить поры и освежить тело. Избегайте стрессовых ситуаций, так как любое перевозбуждение способствует увеличению риска возникновения солнечного и теплового удара.

Временно снизьте физические нагрузки или перенесите их на раннее утро или поздний вечер. Если температура воздуха переходит за 25 градусов, активным спортом лучше не заниматься.

Откажитесь от курения. Склонность к тромбообразованию у курящих людей повышена почти вдвое.

Перестаньте употреблять любой алкоголь. Токсичный продукт его распада — ацетальдегид способен нарушать сердечный ритм. Это особенно опасно в жару, когда нагрузка на сердце повышена. Высокая температура многократно усиливает воздействие алкоголя на организм, при этом чувствительность организма к высокой температуре возрастает.

Сократите количество пищи. Для ее переваривания требуется достаточно большое количество энергии, а в жаркую погоду лучше уменьшить энергозатраты. Кроме того, избегайте жирной еды, требующей длительного переваривания. Не стоит покупать продукты с рук. Под воздействием высокой температуры бактерии очень быстро размножаются, что чревато отравлениями.

Выпивайте не менее полутора, но и не более трех литров воды в день, чтобы не нарушить водно-солевой обмен в организме. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний ограничьтесь двумя литрами. Не употребляйте острую пищу и сладкие напитки: эти продукты вызывают сильную жажду. Если вы хотите пить, отдайте предпочтение теплой воде, так как она лучше утоляет жажду, не вызывая при этом проблем с горлом.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО