Труд должен быть оплачен

Несомненно, важна роль прокуратуры при обеспечении законности в сфере соблюдения прав граждан на вознаграждение за труд. Об этом — в беседе с заместителем прокурора Краснодарского края Валерием Валентиновичем Рябоконевым.

— Валерий Валентинович, тема сегодняшней нашей беседы посвящена своевременной и полной оплате труда граждан.

— Прежде всего хотелось бы отметить, что невыплата заработной платы или задержка ее выплаты — одна из самых распространенных проблем в трудовых правоотношениях.

Несоблюдение прав граждан на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд является одной из основных причин трудовых споров и конфликтов, может привести к возникновению у людей трудных жизненных ситуаций.

С учетом социальной важности защита трудовых прав работников является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры.

— Какими нормативными актами закреплены права работников на выплату заработной платы?

— Основным документом, закрепляющим право на вознаграждение за труд, является Конституция Российской Федерации.

Более детально отношения между работником и работодателем регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

Указанными нормативно-правовыми актами закреплена необходимость надлежащего оформления отношений между работником и работодателем в виде заключения трудового договора, которым оговаривается размер заработной платы, виды поощрений и взысканий.

Со своей стороны государство обязало работодателя выплачивать вознаграждение за труд в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. С 1 мая 2018 года МРОТ составляет 11163 рубля.

В настоящее время нередко работодатели с гражданами заключают гражданско-правовые договоры (договор подряда). Необходимо учитывать, что данная форма взаимоотношений не предоставляет весь комплекс социальных гарантий. В таких случаях обязанность отчисления взносов в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд возлагается на самого гражданина.

Однако, если такие правоотношения осуществляются на постоянной основе, они могут рассматриваться как нарушения прав работника.

Функционирование указанных принципов обеспечивается с помощью установления мер юридической ответственности работодателя за нарушение данных прав.

— Какие органы государственной власти осуществляют контроль за соблюдением работодателями указанных норм?

— Основным органом контроля является Государственная инспекция труда. В ее арсенале наиболее широкий круг полномочий по защите прав работников, включая привлечение работодателя к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение трудового законодательства и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.

— Какие еще помимо административной ответственности меры ответственности за несвоевременную оплату труда существуют на сегодняшний день?

— За неисполнение работодателем принятых обязательств в части оплаты труда действующим законодательством предусмотрена возможность использования мер гражданско-правовой и уголовной ответственности.

Гражданско-правовая ответственность подразумевает возможность самостоятельного обращения гражданина в суд с требованием о взыскании задолженности по заработной плате и других компенсационных выплат.

Но наиболее строгим видом ответственности является уголовно-правовая.

Так, статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за невыплату заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителя предприятия.

Как правило, поводом для возбуждения уголовного дела являются обращения граждан, материалы Государственной инспекции труда или результаты прокурорской проверки.

— За какой минимальный срок задержки выплаты заработной платы предусмотрена уголовная ответственность работодателя?

— Частичная невыплата заработной платы в течение трех месяцев с момента установленного срока первоначальной выплаты является основанием для уголовной ответственности по части 1 статьи 145.1 УК РФ. Факт полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы влечет уголовную ответственность по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

— Какой размер частичных невыплат признается преступлением?

— Под частичной невыплатой понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.

— Что грозит работодателю в подобных случаях?

— Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Полная невыплата в свою очередь подразумевает вообще отсутствие каких-либо перечислений денежных средств работнику, что влечет большую общественную опасность. За такие противоправные деяния размер наказания составит от 120 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При этом само по себе наказание не является освобождением от обязанности выплаты выявленной задолженности — заработную плату придется заплатить.

В 2017 году в крае по фактам невыплаты заработной платы в суд направлено сорок уголовных дел, в текущем году — уже шестнадцать.

По всем таким делам задолженность по заработной плате погашена в ходе их расследования либо такая обязанность на работодателей возложена судом.

Так, в Успенском районе руководитель предприятия, осуществляющего монтаж электрического оборудования, признан виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В связи с полной невыплатой работникам предприятия зарплаты суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а также погасить имеющуюся задолженность.

В Мостовском районе за аналогичные действия руководитель дробильно-сортировочного завода осужден к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на два года.

Как видите, попытка обмана граждан может окончиться не экономией денежных средств предприятия, а реальной судимостью.

— Сейчас нередка ситуация, когда предприятие признается банкротом и на этом основании выплата заработной платы прекращается.

— Банкротство предприятия воспринимается большинством работников как наиболее страшная угроза, особенно в непростых финансовых условиях, так как они в результате могут остаться и без работы, и без оплаты за труд. Срок проведения процедуры банкротства достаточно длителен и может затянуться на годы.

Предметом пристального внимания остается выяснение причин и фактов искусственного инициирования банкротства. Когда руководитель предприятия умышленно подводит организацию к неплатежеспособности, в его действиях могут усматриваться признаки преступления.

Необходимо понимать, что после запуска одной из стадий банкротства все требования работников предприятия-должника учитываются в реестре кредиторов, в котором существует очередность погашения задолженности.

Вне очереди выплачиваются текущие требования, включая заработную плату, начисленную в ходе процедуры банкротства. В первую очередь оплачиваются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также компенсация морального вреда. Просроченная задолженность по заработной плате включается в так называемую вторую очередь реестра кредиторов.

Если работник попадает в такую ситуацию, ему следует проверить правильность своих данных в реестре. Это можно сделать, направив запрос арбитражному управляющему.

В случае несогласия со сведениями, содержащимися в реестре, работник вправе обратиться к арбитражному управляющему либо в суд с соответствующим заявлением.

— Какие действия вы посоветуете предпринять гражданам, которые попали в ситуацию, связанную с невыплатой заработной платы?

— В таких случаях в первую очередь необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда, заявление работника также примут в прокуратуре и Следственном комитете России.

Поступающие обращения позволяют прокурорам своевременно реагировать на факты преднамеренного банкротства, невыплаты заработной платы либо ее начисления ниже установленного минимального размера оплаты труда, ориентировать оперативные подразделения правоохранительных органов на проведение мероприятий по фиксации умышленных действий подозреваемых по сокрытию денежных средств, уничтожению бухгалтерской документации, оперативному выяснению всех обстоятельств.

Каждому факту невыплаты заработной платы дается необходимая правовая оценка.