В Туапсе снесен очередной самострой

Судебные приставы Туапсинского районного отдела проконтролировали снос очередного самовольно возведенного строения по улице Заречной в поселке Ольгинка. Так закончилось длительное противостояние представителей закона и хозяйки самостроя.

Действия приставов осуществлялись в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения суда по иску администрации курортного района. Должница была в курсе решения, однако упорно избегала его исполнения, за что судебные приставы неоднократно привлекали ее к административной ответственности в виде штрафа по ст. 17.15 КоАП РФ,

В конце концов приставы обратились к взыскателю – администрации МО Туапсинский район – с предложением воспользоваться своим правом произвести работы за свой счет с последующим истребованием возмещения затрат в судебном порядке, и после этого дело сдвинулось.

На работы по сносу была привлечена специальная техника, а также участковый, поскольку хозяйка «самоволки» заперла дверь подлежащего сносу строения и отбыла в неизвестном направлении. Это не помешало исполнению решения суда: незаконный объект полностью снесен в присутствии судебных приставов Туапсинского районного отдела.