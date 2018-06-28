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СЮЖЕТ ДНЯ

День бесплатной юридической помощи

Четверг, 28 июня 2018 09:35
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В пятницу, 29 июня, Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проведет День оказания бесплатной юридической помощи.

С 10-00 до 16-00 любой гражданин может обратиться по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 55/1, 10 этаж, офис 140/4 (Краснодарское региональное отделение «Ассоциации юристов России»).

Работники отдела правового обеспечения Управления дадут квалифицированные консультации по любым юридическим вопросам, относящимся к компетенции ФССП России.

Приглашаем жителей и гостей Краснодара получить квалифицированную консультацию у специалистов краевой службы судебных приставов.

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