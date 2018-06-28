Проблемы кубанских городов учтут в федеральных нацпроектах

По инициативе депутата Государственной Думы, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко в Армавире обсудили проблемы малых городов и их развитие. В совещании приняли участие представители руководства Армавира, Кропоткина, Новокубанска, Лабинска и Курганинска, а также эксперты ОНФ и Высшей школы экономики из Москвы.

Комплексное развитие городов - одна из приоритетных задач на ближайшие годы, которую поставил Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию. Однако на сегодняшний момент МСУ имеют массу обязанностей, но не имеют ни инструментов, ни средств, чтобы выполнить это поручение Президента.

А Майском указе зафиксирован ряд ключевых показателей в этой сфере, которые необходимо достичь за шесть лет. В частности, нужно повысить комфортность городской среды на 30%, увеличить долю участия граждан в решении вопросов развития городов на 30%, создать предпосылки для системной ликвидации аварийного жилья, ликвидировать и рекультивировать все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки, снизить уровень загрязнения воздуха в городах на 20%, существенно повысить качество питьевой воды за счет модернизации систем водоснабжения, улучшить качество региональных и муниципальных дорог на 50%, снизить аварийность на них в два раза по сравнению с 2017 г., ввести роботизированные и цифровые технологии в сфере контроля и управления дорожным движением.

Однако на сегодняшний день, как выяснили эксперты ОНФ, проанализировав российское законодательство, у муниципалитетов нет необходимых управленческих рычагов для достижения поставленных Президентом задач. Например программой капитального ремонта, системой государственной жилищной инспекции, лицензированием управляющих компаний, тарифообразованием, в которое закладывается в том числе инвестиционная составляющая на модернизацию теплосетей, но никто не может проконтролировать как эти планы реализуются, ремонтом дорог, контролем за вывозом и утилизацией мусора и пр. управляют регионы. Управление городским хозяйством не обеспечено достаточной законодательной базой (в Жилищном кодексе прописывается лишь управление отдельным многоквартирным домом), отсутствует даже понятие городской инфраструктуры.

Штрафы за нарушения управляющих компаний в сфере ЖКХ (а это как правило 200-250 тыс. руб.) уходят в бюджеты более высокого уровня и не возвращаются на улучшение коммунальной сферы. Та же история со штрафами за нарушение ПДД. Только недавно Госдума обязала направлять эти деньги в региональные фонды исключительно на улучшение качества дорог. Так же нужно поступить и штрафами в ЖКХ.

По словам участников совещания, непосредственно управляющих кубанскими городами, сталкиваются они и с другими проблемами, связанными с пробелами в законодательстве. Например, при расселении граждан из аварийного жилья законом не урегулирован вопрос, что делать с владельцами нежилых помещений. В результате муниципалитеты много месяцев проводят в судах и не могут завершить процесс расселения. Не учитывает законодательство и особенности управления городским хозяйством в различных климатических зонах.

Отдельным вопросом стоят проблемы взаимодействия с энергоснабжающими организациями, которые по своему желанию составляют программы развития, могут взять на себя обязательства по строительству, например, котельной (как было в Кропоткине), а потом без объяснения причин отказаться от проекта, даже если он реализован уже на 80-90 %. Нередко не учитывается газораспределительными организациями и законная обязанность подключать граждан к бытовому газу.

Повлиять на все эти проблемы муниципалитеты и даже регионы подчас не в силах. Причем отсутствие основы для ответственного и конструктивного диалога с энергетиками влияет не только на качество жизни отдельных граждан, но и в целом на развитие городов. Представители муниципалитетов жалуются, что потеряли множество инвесторов из-за того, что энергетики не смогли обеспечить поставку им необходимого объема электроэнергии.

Проблемы возникают и из-за несогласованности решений федеральных властей с реальностью, с которой сталкиваются управленцы на местах. Например, нет ясности в вопросе, кто будет обслуживать аварийные и ветхие дома, от которых отказываются управляющие компании, в случае реализации правительственной тенденции по ликвидации муниципальных компаний в сфере ЖКХ.

По мнению участников совещания, необходимо организовывать эффективную систему подготовки кадров в сфере городского хозяйства, экономики, администрирования. Утвердить четкие стандарты проведения работ для подрядных организаций, что позволит сделать инфраструктурные вложения в дороги, теплосети, водоводы, канализационные и ливневые стоки более долгосрочными.

Эксперты сошлись во мнении, что система городского хозяйства должна предусматривать возможность реального контроля городских систем, расположенных над землей, на земле и под землей. Чтобы не получилось, как в ситуации с трагедией в кемеровской «Зимней вишне», когда на мэра в какой-то момент пытались возложить вину за произошедшее, хотя он не являлся ни собственником здания, ни ответственным за пожарный контроль.

«Мы договорились продолжить работу с главами кубанских городов по выработке системных подходов в решении проблем, мешающих в реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным по кардинальному повышению качества жизни людей в малых городах. Все выявленные проблемы и возможные пути решения будут обсуждены в Общероссийском народном фронте, Государственной Думе и направлены в Правительство для включения в профильные национальные проекты, которые должны быть представлены Президенту уже в октябре этого года», - подвела итоги совещания Наталья Костенко.