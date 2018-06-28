Кубанскими газовиками займется Генеральная Прокуратура

Депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ПАО «Газпром» с просьбой пресечь незаконные действия АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Напомним, что недавно Прокуратура Краснодарского края по запросу Натальи Костенко вынесла повторное представление генеральному директору АО «Газпром газораспределение Краснодар» за нарушение прав потребителей при реорганизации районного подразделения организации в Успенском районе. Первое прокурорское представление было вынесено за подобные нарушения в Северском районе.

В апреле успенцам, как и жителям Северского района в феврале, пришли уведомления с требованием в срочном порядке перезаключить договора по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Потребность в перезаключении договоров, как пояснялось, возникла по причине создания в структуре «Газпром газораспределение Краснодар» филиала № 6, куда и были переведены сотрудники АО «Успенскаярайгаз».

Согласно положению Гражданского Кодекса Российской Федерации, требовать от потребителей собирать заново документы, которые должны передаваться при реорганизации предшественником правоприемнику, недопустимо. Что и подтвердила в своем ответном письме депутату Костенко Прокуратура Краснодарского края, которая вынесла очередное представление руководству АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Однако газовики, судя по всему, решили игнорировать представление Прокуратуры и добиться своего обходными путями. Буквально через три дня в общественных местах села Успенское появились объявления, в которых содержалось сообщение о «плановом» отключении газа в селе 27 июня с 8 до 20 часов и предупреждение о том, что «пуск газа в домовладения будет проводиться в присутствии собственников при наличии договора ТО ВДГО». После этого жирным шрифтом сообщалось, что « данный договор можно заключить в АО «Газпром газораспеределение Краснодар» филиал № 6 (Успенскаярайгаз)». Как говорится, не мытьем, так катаньем! И при этом, видимо, неважно, что подобного рода объявления официальная организация обязана распространять официально – через почту или СМИ. Ведь не все граждане ходят в определенные магазины и, образно говоря, читают объявления «на заборах».

Данный факт не прошел мимо внимания Натальи Костенко, которая незамедлительно обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ПАО

«Газпром» с просьбой пресечь незаконные действия АО «Газпром газораспределение Краснодар».

«Возможно, руководство АО «Газпром газораспеределение Краснодар» попросту не понимает серьезности своего положения, открыто нарушая законодательство и игнорируя предписания краевой Прокуратуры, - говорит Костенко. – Что ж, мы объясним ему на практике, что подобные «игры» с законом не проходят даром. Уверена, что Генеральная прокуратура РФ и руководство головного «Газпрома» (которому, конечно же, дорога его репутация), разберутся в ситуации и предпримут решительные действия по отношению к кубанским газовикам, ни в грош не ставящим интересы населения. Если подобные действия со стороны АО «Газпром газораспеределение Краснодар» будут продолжаться, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы руководитель этой организации лишился своей должности по причине профессиональной некомпетентности».