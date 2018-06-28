Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие в заседании комиссии по выплате субсидий на развитие предпринимательства

В департаменте промышленной политики Краснодарского края состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки получателей субсидий в рамках государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности».

В начале 2018 года, благодаря тесному взаимодействию с департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, предприятие ООО «РПТ» по производству обуви заключило договор с исправительной колонией №2 УФСИН России по Краснодарскому краю. Предметом заключенного договора является открытие на территории исправительного учреждения производства по сортировке и переработке промышленных отходов из сырья и материалов, предоставленных предприятием, для последующего изготовления измельченной фракции полимерной композиции. Так предприятие ООО «РПТ» приобрело и установило необходимое оборудование на территории ИК-2. Выполнив все условия департамента промышленной политики края, предприятие смогло претендовать на получение субсидии в размере 500 тысяч рублей. После этого, пройдя конкурсный отбор, комиссия единогласно приняла решение о выплате субсидии предприятию ООО «РПТ» для дальнейшей модернизации производства и увеличения рабочих мест в ИК-2.

Сотрудниками УФСИН России по Краснодарскому краю ведется активная работа по привлечению инвесторов на территорию промышленного комплекса пенитенциарной системы края. Постоянно открываются новые виды производства, увеличиваются объемы выпускаемой продукции, что позволяет создавать дополнительные рабочие места для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.