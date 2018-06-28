В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю несовершеннолетним осужденным вручили аттестаты об образовании

Аттестаты об образовании выпускникам девятого и одиннадцатого классов в торжественной вручила директор средней общеобразовательной школы Белореченской воспитательной колонии Оксана Шаповалова.

В этом году государственную итоговую аттестацию среди несовершеннолетних осужденных Белореченской воспитательной колонии прошли 13 учащихся: 6 девятиклассников и 7 выпускников одиннадцатого класса. Один из выпускников с ограниченными возможностями здоровья обучался по индивидуальной программе. Все они успешно сдали положенные основные и дополнительные экзамены, задания для которых в запечатанных конвертах привозил представитель районной государственной аттестационной комиссии. На протяжении учебного года выпускники средней общеобразовательной школы БВК принимали участие в различных предметных олимпиадах и участвовали в конкурсе на лучшего учащегося школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы. Обучением ребят занимался в соответствии с федеральными образовательными стандартами преподавательский коллектив из 10 учителей-предметников, среди которых есть два заслуженных работника образования и три педагога высшей категории.

Поздравить выпускников с успешной сдачей государственных выпускных экзаменов и получением аттестатов приехали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева, председатель общественного совета при региональном УФСИН Станислав Бабин, заместитель председателя ОНК Краснодарского края Андрей Эпп, член общественной палаты г. Краснодара Алексей Тодоренко, представители родительского комитета Белореченской воспитательной колонии.

Выступая с поздравительным словом, Виктор Пестов отметил, что успешное прохождение несовершеннолетними осужденными государственной итоговой аттестации стало возможным в первую очередь благодаря труду и огромному терпению педагогического коллектива учебного заведения. Руководитель УФСИН поблагодарил представителей общественности и государственных структур за помощь школе БВК, и пожелал еще не завершившим свою учебу воспитанникам колонии, брать пример в стремлении к знаниям с нынешних выпускников.

О том, что получение гражданами нашей страны общего образования является их конституционным правом, напомнила присутствующим на торжественном мероприятии уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Детский омбудсмен поблагодарила руководство краевого УФСИН за открытую и конструктивную позицию при решении вопросов, связанных с соблюдением прав и законных интересов

находящихся в местах лишения свободы несовершеннолетних, и дала высокую оценку уровню существующего сотрудничества.

Все выступавшие говорили о необходимости и большой роли школьного образования в становлении личности каждого человека, желали выпускникам скорейшего освобождения и дальнейшего применения и углубления полученных знаний в жизни. И самое главное при этом найти свое призвание, быть полезными обществу и вести законопослушный образ жизни. Важно, чтобы у молодых людей было желание продолжать свое образование, получать новые профессиональные знания и не пасовать перед трудностями и сложными задачами, которые, хотя и будут в будущем, если они выберут дальнейшую учебу, но зато обернутся уверенностью в себе и осознанием своей пользы.