«Почта России» и «Магнит» открыли первые розничные точки на Кубани

«Почта России» и «Магнит» сообщают о начале продаж в тестовых точках на базе почтовых отделений в Краснодарском крае, Москве и Рязанской области. Для пилота были выбраны как городские, так и сельские отделения — 12 стационарных и одно передвижное. На Кубани в проекте участвуют три отделения: ОПС Краснодар 350087, ОПС Афипский 353236 и ОПС Славянске-на Кубани 353561.

Проект реализуется в рамках стратегического трехстороннего партнерства между ФГУП «Почта России» (далее – Почта России), ПАО «Магнит» и Банком ВТБ (ПАО).

Для сети «Магнит» запуск тестовых точек в почтовых отделениях означает расширение географии продаж и позволяет охватить территории, где открытие традиционных магазинов экономически нецелесообразно. Сотрудничество способствует оптимизации издержек «Магнита» и Почты России. Покупатели получают дополнительный сервис и могут совмещать посещение почтовых отделений с приобретением товаров.

Почта России стремится повысить эффективность почтовой розницы, поэтому сотрудничество с одним из ведущих ритейлеров в России является для нее перспективным направлением.

В тестовых отделениях вся продукция, за исключением почтовых товаров, предоставлена «Магнитом». В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров, в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке — около 50 позиций. В сельской местности это, в первую очередь, продукты питания, бытовая химия, предметы первой необходимости и сопутствующие товары; в городах — напитки, снеки, кондитерские изделия. При этом в селах покупатели могут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о представленности товаров.

— Мы понимаем, что у жителей разных территорий есть свои особенности в покупательском поведении. В тестовых торговых точках мы сумели подобрать такой ассортимент и линейку товаров, которые наиболее востребованы в этих населенных пунктах. На основе анализа собственной базы данных «Магнита» для каждого отделения разработано индивидуальное предложение. Мы становимся еще ближе к покупателям и предоставляем им более широкие возможности для приобретения товаров. Мы рассчитываем, что проект будет успешным и выгодным для обеих компаний, — прокомментировала генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова.

— Одна из приоритетных задач нашего совместного проекта — протестировать розничные форматы в почтовых отделениях крупных городов и сельской местности. Помимо этого, во всех пилотных объектах мы также запустим доставку продуктов потребителям на дом по каталогу, который можно будет получить у почтальонов. По итогам проекта до конца года будет принято решение о его дальнейшем масштабировании, — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.