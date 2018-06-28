«Краснодар Водоканал» продолжает борьбу с сорной растительностью

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по ликвидации амброзии. Ежегодно в летний период для улучшенияэкологической ситуации столицы Кубани свои усилия в борьбе с опасным сорняком объединяют городские службы, окружные администрации и предприятия краевого центра.

Работы по уничтожению вредного растения проводятся специалистами водоканала на всех объектах предприятия.

«На сегодняшний день покос ведут работники четырех крупных цехов краснодарского водоканала. На предприятии разработаны специальные графики проведения работ», - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Для покоса на водозаборах, очистных сооружениях канализации и других объектах водоканала используются бензокосилки и роторные косилки на базе тракторной техники.