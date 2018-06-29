Студенты отдохнут со скидкой

Специальная программа отдыха для учащихся высших учебных заведений начала работать на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Ее участником может стать любой студент, оформив именную карту. Студенческая карта имеет уникальный номер и является ски-пассом курорта «Роза Хутор». Для участников программы предусмотрены скидки до 15 процентов на услуги горного комплекса - прогулочные билеты, вело-пасс, прокат оборудования, трекинг, экскурсионные маршруты, обслуживание в кафе и ресторанах, а также на покупки в магазинах. Скидки предоставляются при предъявлении студенческой карты курорта «Роза Хутор».

- Студенческая карта дает учащимся вузов со всей страны возможность не только попробовать огромное количество летних активностей на курорте «Роза Хутор», но и значительно сэкономить при этом. Мы уверены, что многие студенты, побывавшие у нас летом, вернутся к нам и в зимний период, - отметила директор департамента маркетинга и продаж курорта «Роза Хутор» Ольга Филипенкова.

Студенческую карту «Роза Хутор» можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. В этом летнем сезоне период скидок продлится до 31 октября.

Ирина СИЗОВА