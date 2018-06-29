Семинар для юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. проведен очередной семинар для представителей организаций, работающих в соответствующем направлении – ООО «ЮСБ ЮФО» и ООО «НЭП».

В рамках доклада и.о. начальника отдела Дарьи Николаевой был изучен опыт практики применения отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Доклад содержал примеры как регионального, так и общероссийского уровня.

Особое внимание было уделено изменениям в Приказе ФССП России от 28.12.2016 № 826 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления».

Семинар окончился дискуссией о всех возможных способах взаимодействия с должниками, которые были разобраны постатейно, и обсуждением правил ведения переговоров. Отдельно рассматривался вопрос представлений возражений на предписания в случае их вынесения, и сроков их предоставления.