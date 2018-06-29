Наталья Костенко: «ОНФ устранил все препоны для исполнения поручения губернатора Кубани по уточнению границ исторического поселения Краснодара»

Кубанские активисты Общероссийского народного фронта сегодня передали начальнику Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роману Семихатскому для рассмотрения и учета в работе «Проект предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального значения город Краснодар».

Поручение уточнить к марту 2018 года границы исторического поселения, а также навести порядок в вопросах сохранения памятников архитектуры центра Краснодара, разрушаемого стихийной застройкой, дал губернатор края Вениамин Кондратьев. Однако исполнение поручения постоянно затягивается.

Активисты ОНФ надеются, что передача Проекта, разработанного архитектурным центром «Югреставрация» совместно с Южным филиалом РосНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева и созданного по итогам многомесячной работы по изучению историко-архитектурной ценности 361 квартала современного Краснодара, включённого Законом Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», позволит ускорить исполнение поручения губернатора и прекратит варварское разграбление культурного наследия кубанской столицы. Напомним, по мнению ведущих экспертов-историков, Краснодар подошел вплотную к тому, чтобы утратить статус исторического поселения, так как по большинству из 14 критериев исторического поселения город уже не подходит под это определение. Более 100 кварталов за последние 10 лет были полностью разрушены новой застройкой, ещё около 160 кварталов сохранили лишь отдельные исторические элементы.

В начале года активисты ОНФ провели мониторинг состояния всех 258 памятников архитектуры Краснодара и пришли к неутешительным выводам: только 20 % зданий не нуждаются сегодня в ремонте, а 10 % - находятся на грани жизни и смерти. При этом два памятника уже разрушены неизвестными лицами, которые соответственно не понесли наказания.

Проект, подготовленный в начале марта, был обсужден на площадке ОНФ с экспертами (архитекторами, историками, искусствоведами), в числе которых признанные авторитеты в области научно-проектной и памятникоохранной деятельности Юга России.

Проект исторического поселения включает 94 квартала, которые еще сохраняют подлинные характеристики исторической среды Екатеринодара-Краснодара конца XVIII – 70-х годов XX столетий. Всего в рамках этой территории Проект предлагает

взять под государственный контроль дополнительно 461 здание, имеющее историко-культурную градоформирующую ценность.

Проект передается в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края безвозмездно.

«Надеюсь, поручение губернатора Кубани об уточнении границ исторического поселения Краснодара, так ожидаемое краснодарцами, наконец-то будет исполнено. Деятельность рабочей группа, созданной при мэре города Евгении Первышове для спасения памятников архитектуры Краснодара, показала: все стоны на счет того, что у собственников нет средств для должного содержания исторических зданий, не имеют под собой оснований. Это демонстрирует опыт и российских городов, и европейская практика. Приведение в порядок центра кубанской столицы и превращение ее в туристический центр Краснодарского края придаст новый стимул для развития всех отраслей экономики города, в том числе строительной, неконтролируемый рост которой привел и к серьезному разрушению идентичности Краснодара и созданию массы социальных и инфраструктурных проблем. Горожанам нужен четкий план развития города, который позволит сохранить историческое лицо Краснодара как казачьей столицы казачьего края. В этом наш долг перед будущими поколениями кубанцев», - подчеркнула Наталья Костенко.