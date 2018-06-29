Следователи устанавливают местонахождение несовершеннолетней

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара краевого управления СКР разыскивается 16-летняя Карина Сумарокова, которая 12 апреля 2018 года приехала на привокзальную площадь станции «Краснодар-1» из города Севастополя, где проживала с родителями.

Предположительно девочка выехала за пределы Краснодарского края.

Приметы пропавшей: рост 170 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч (одно половина головы окрашена в черный цвет, другая в рыже-красный).

Была одета в штаны черного цвета, серый свитер, черные лаковые туфли на высокой платформе.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Карины Сумароковой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(861) 267-52-47, 8(861) 267-52-25, 8 (918) 111-19-58.